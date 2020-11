EXCLUSIV | Lucescu s-a enervat cand a auzit zvonurile care-l dau PLECAT de la Dinamo Kiev! Ce raspuns a dat

Mircea Lucescu nici nu vrea sa auda de o posibila despartire de Dinamo Kiev.

Lucescu are de gand sa-si duca la final contractul cu Dinamo. Va pleca din Ucraina cel mai devreme in 2022.

Antrenorul roman nu vrea sa abandoneze munca de la Dinamo din cauza COVID-ului. Insista sa munceasca, in ciuda riscurilor la care se expune. La Dinamo Kiev e focar de coronavirus. Lucescu a mai pierdut doi fotbalisti dupa meciurile nationalei Ucrainei si are emotii inaintea meciurilor din campionat si Champions League. Spera sa stranga de-o echipa.

In presa din Ucraina au aparut zvonuri ca Lucescu se gandeste la plecare din cauza crizei COVID. Luce le dezminte categoric.

"Nu e niciun zvon! Nu e decat o stire care sa-mi faca mie rau in relatia cu toata lumea. Nu stiu cum se pot inventa astfel de stiri, mai ales in aceasta perioada. Ma pregatesc de meciurile din campionat. Avem probleme de lot, multi jucatori cu COVID. Incerc sa ma organizez, sa fac un cantonament in iarna. Am alte preocupari, nu chestia asta cu plecatul. Covid-ul poate sa influenteze orice, dar asta nu inseamna ca ma gandesc sa abandonez, in niciun caz. Am un contract de indeplinit si sper sa-l duc la capat.

Ar fi prima data cand as parea un las in raport cu un club. Lumea trebuie sa fie mai atenta in aceasta perioada la ce stiri sunt date. In niciun caz nu se pune problema sa vreau sa plec. Nu e un zvon, am vorbit cu cel care a dat stirea, si-a cerut scuze. Nu se pune problema unui abandon intr-o astfel de situatie", a spus Lucescu pentru www.sport.ro.