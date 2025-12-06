Ionuț Rada (43 de ani), fost fundaș central la echipe precum Universitatea Craiova, Rapid, FCSB sau CFR Cluj, a prefațat marele derby dintre roș-albaștri și Dinamo, de astăzi, de la ora 20:30.

Concluziile lui Ionuț Rada înainte de FCSB - Dinamo

Rada a apreciat că Dinamo se află în avantaj, deoarece are un joc mai solid în actuala stagiune și un moral mai bun. Totuși, fostul stoper a amintit că într-un derby argumentele de acest tip se anulează, iar FCSB luptă pentru un loc în play-off.

„Un <<Derby de România>> este tot timpul așteptat. Chiar dacă FCSB trece printr-un moment mai greu, derby-ul acesta o găsește pe Dinamo mult mai bine față de confruntările precedente. Atât din punct de vedere moral, cât și al jocului, Dinamo are un ușor avantaj.

Totuși, considerând că este un derby, se anulează aceste mici avantaje, pentru că FCSB are obiectivul de a spera să prindă play-off-ul. Dinamo este, practic, deja calificată în play-off", a declarat Ionuț Rada, conform iamsport.ro.

FCSB, duel cu marea rivală important în lupta pentru play-off

FCSB va primi vizita lui Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda a 19-a din Superliga.

FCSB, locul 9, cu 24 de puncte, este obligată să învingă pentru a urca, măcar temporar, pe poziție de play-off. În fața campioanei României va sta Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din Superliga, ocupanta locului 3, cu 34 de puncte.

