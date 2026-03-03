Mastantuono de la gazde a fost eliminat cu roşu direct în minutul 90+5, iar Liso de la oaspeţi în minutul 90+7 pentru cumul de cartonașe galbene (al doilea pentru tragere de timp).

Getafe a dat lovitura luni seara pe ”Santiago Bernabeu” 1-0 cu Real Madrid, în etapa a 26-a din La Liga.

Cel mai slab jucător al lui Real Madrid în 0-1 cu Getafe a fost atacantul central Gonzalo Garcia, care a primit 6.2 de la Sofascore.

Omul meciului a fost portarul și căpitanul lui Getafe, David Soria, care a avut o evoluție aproape de perfecțiune - nota 9.7!

Ce se întâmplă cu accidentarea lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe, care suferă de o accidentare la genunchiul stâng din decembrie, se află în prezent la Paris cu staff-ul medical al lui Real Madrid pentru a "examina cu precizie evoluţia" accidentării sale, dar nicio "intervenţie chirurgicală" nu este planificată "în acest stadiu", a aflat AFP luni de la surse apropiate atacantului francez.

"De comun acord cu clubul, se efectuează examinări suplimentare pentru a analiza cu exactitate evoluţia genunchiului său", a declarat anturajul fotbalistului într-un comunicat transmis luni către AFP.

"În acest stadiu, nu se pune problema unei intervenţii chirurgicale", indică aceeaşi sursă. "Această abordare vizează optimizarea monitorizării sale şi pregătirea pentru o revenire la activitate în cele mai bune condiţii."

Mbappe, afectat de o leziune la ligamentul extern al genunchiului stâng de la sfârşitul anului 2025, a declarat forfait pentru meciul decisiv împotriva Benficăi de marţea trecută, din manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor, după ce a resimţit "dureri prea persistente" în timpul antrenamentului, potrivit mai multor surse contactate de AFP.

"Nu există nicio neînţelegere" între căpitanul naţionalei Franţei şi clubul Real Madrid în ceea ce priveşte accidentarea sa, a declarat anturajul jucătorului.

"Kylian? Ştim foarte bine ce se întâmplă cu el. Ceea ce ne dorim acum este să se refacă după durerea resimţită, astfel încât să poată reveni la 100%, cu încredere şi cu cea mai mare siguranţă posibilă, atunci când va fi complet recuperat şi această durere va dispărea", a declarat duminică antrenorul lui Real, Alvaro Arbeloa, conform Agerpres.

Tehnicianul madrilen, care menţionase o absenţă de "câteva zile" sau chiar "câteva săptămâni" a atacantului francez, nu a dorit să ofere mai multe detalii.

Contactat de AFP, anturajul lui Mbappe nu a specificat durata absenţei sale.

Pe Real Madrid o aşteaptă în perioada următoare meciurile cu Manchester City din optimile de finală ale Ligii Campionilor (11 şi 17 martie). Naţionala Franţei are programate meciuri amicale împotriva Braziliei (26 martie la Boston) şi Columbiei (29 martie la Washington), cu două luni şi jumătate înainte de începerea Cupei Mondiale (11 iunie - 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada).

