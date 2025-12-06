Baba Alhassan va juca pentru Uganda la Cupa Africii pe Națiuni
După Siyabonga Ngezana, convocat la naționala Africii de Sud, și David Kiki, convocat la naționala Beninului, Baba Alhassan a aflat că va reprezenta Uganda la Cupa Africii.
Chiar dacă este născut în Ghana, Baba Alhassan (25 de ani) este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei sale. Mijlocașul de la FCSB și-a făcut debutul la echipa națională în noiembrie, la amicalul cu Maroc, scor 0-4.
Sâmbătă, Federația Ugandeză de Fotbal a anunțat oficial lotul convocat de selecționerul belgian Paul Put (69 de ani). Pe listă, pe lângă Baba Alhassan, se mai află un fotbalist din Superliga - fundașul central Elio Capradossi (29 de ani), de la Universitatea Cluj.
Uganda va juca în grupa C la Cupa Africii pe Națiuni, unde va înfrunta Tunisia (23 decembrie), Tanzania (27 decembrie) și Nigeria (30 decembrie).
- Baba Alhassan nu va fi în lotul lui FCSB pentru derby-ul cu Dinamo, din această seară. Mijlocașul este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.
Ngezana, Kiki și Alhassan ratează ultimele meciuri ale anului
FCSB a anunțat că Ngezana, Kiki și Alhassan vor merge la echipele naționale pe 12 decembrie, astfel că cei trei vor rata meciurile cu Unirea Slobozia și Rapid.
”Cu Rapid, 100% nu vor fi Alhassan, Ngezana și Kiki, care merg la Cupa Africii. Au fost chemați toți pe 8 decembrie, dar în urma adreselor trimise de cluburile europene care au jucători convocați la Cupa Africii, FIFA a decis ca termenul să fie 15 decembrie, noi am hotărât ca jucătorii noștri să plece pe data de 12.
Toți trei vor pleca, nu vor fi nici în perioada de pregătire. Trebuie să aibă și ei vacanță, toată lumea are. Cei care nu sunt africani intră în vacanță de pe 21 decembrie până pe 4 ianuarie.
Nu am reușit nici în clipa de față să aflu, nimeni nu-mi poate răspunde la întrebarea asta (n.r. câți bani va primi FCSB). Măcar 15.000 de euro și tot ar fi ceva, ne scoatem cantonamentul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.