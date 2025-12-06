OFICIAL Al treilea jucător de la FCSB convocat la Cupa Africii! A debutat la națională abia luna trecută

Al treilea jucător de la FCSB convocat la Cupa Africii! A debutat la națională abia luna trecută Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB va da trei jucători la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc, în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

TAGS:
Baba AlhassanUgandaSiyabonga NgezanaCupa Africii pe Natiunidavid kiki
Din articol

Baba Alhassan va juca pentru Uganda la Cupa Africii pe Națiuni

După Siyabonga Ngezana, convocat la naționala Africii de Sud, și David Kiki, convocat la naționala Beninului, Baba Alhassan a aflat că va reprezenta Uganda la Cupa Africii.

Chiar dacă este născut în Ghana, Baba Alhassan (25 de ani) este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei sale. Mijlocașul de la FCSB și-a făcut debutul la echipa națională în noiembrie, la amicalul cu Maroc, scor 0-4.

Sâmbătă, Federația Ugandeză de Fotbal a anunțat oficial lotul convocat de selecționerul belgian Paul Put (69 de ani). Pe listă, pe lângă Baba Alhassan, se mai află un fotbalist din Superliga - fundașul central Elio Capradossi (29 de ani), de la Universitatea Cluj.

Uganda va juca în grupa C la Cupa Africii pe Națiuni, unde va înfrunta Tunisia (23 decembrie), Tanzania (27 decembrie) și Nigeria (30 decembrie).

  • Baba Alhassan nu va fi în lotul lui FCSB pentru derby-ul cu Dinamo, din această seară. Mijlocașul este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Ngezana, Kiki și Alhassan ratează ultimele meciuri ale anului

FCSB a anunțat că Ngezana, Kiki și Alhassan vor merge la echipele naționale pe 12 decembrie, astfel că cei trei vor rata meciurile cu Unirea Slobozia și Rapid.

Cu Rapid, 100% nu vor fi Alhassan, Ngezana și Kiki, care merg la Cupa Africii. Au fost chemați toți pe 8 decembrie, dar în urma adreselor trimise de cluburile europene care au jucători convocați la Cupa Africii, FIFA a decis ca termenul să fie 15 decembrie, noi am hotărât ca jucătorii noștri să plece pe data de 12.

Toți trei vor pleca, nu vor fi nici în perioada de pregătire. Trebuie să aibă și ei vacanță, toată lumea are. Cei care nu sunt africani intră în vacanță de pe 21 decembrie până pe 4 ianuarie.

Nu am reușit nici în clipa de față să aflu, nimeni nu-mi poate răspunde la întrebarea asta (n.r. câți bani va primi FCSB). Măcar 15.000 de euro și tot ar fi ceva, ne scoatem cantonamentul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
ULTIMELE STIRI
Neymar, la Cupa Mondială? Ancelotti a dat un răspuns tranșant!
Neymar, la Cupa Mondială? Ancelotti a dat un răspuns tranșant!
Ciprian Marica l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Mutu și a dezvăluit c&acirc;t ar valora astăzi: &rdquo;A inspirat generații&rdquo;
Ciprian Marica l-a descris într-un singur cuvânt pe Mutu și a dezvăluit cât ar valora astăzi: ”A inspirat generații”
A jucat la FCSB și a dat verdictul &icirc;nainte de derby: &bdquo;Dinamo are un ușor avantaj&rdquo;
A jucat la FCSB și a dat verdictul înainte de derby: „Dinamo are un ușor avantaj”
Football Meets Data nu crede &icirc;n miracole! Cine va c&acirc;știga grupa &icirc;n care poate ajunge Rom&acirc;nia
Football Meets Data nu crede în miracole! Cine va câștiga grupa în care poate ajunge România
Drăguș, zero barat: criza prin care trece &icirc;n Turcia, de necrezut pentru un jucător ofensiv!
Drăguș, zero barat: criza prin care trece în Turcia, de necrezut pentru un jucător ofensiv!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia și-a aflat potențialele adversare

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de păm&acirc;nt cu CFR

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR

Ea este favorită certă să c&acirc;știge Cupa Mondială: &rdquo;E &icirc;narmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!&rdquo;

Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

FCSB a &icirc;ncasat &icirc;ncă o lovitură &icirc;naintea meciului cu Dinamo + c&acirc;ți spectatori vor fi la derby

FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby

Rom&acirc;nia, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj

România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj

Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Mircea Rednic

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Mutu și a dezvăluit c&acirc;t ar valora astăzi: &rdquo;A inspirat generații&rdquo;
Ciprian Marica l-a descris într-un singur cuvânt pe Mutu și a dezvăluit cât ar valora astăzi: ”A inspirat generații”
Football Meets Data nu crede &icirc;n miracole! Cine va c&acirc;știga grupa &icirc;n care poate ajunge Rom&acirc;nia
Football Meets Data nu crede în miracole! Cine va câștiga grupa în care poate ajunge România
Neymar, la Cupa Mondială? Ancelotti a dat un răspuns tranșant!
Neymar, la Cupa Mondială? Ancelotti a dat un răspuns tranșant!
A jucat la FCSB și a dat verdictul &icirc;nainte de derby: &bdquo;Dinamo are un ușor avantaj&rdquo;
A jucat la FCSB și a dat verdictul înainte de derby: „Dinamo are un ușor avantaj”
Aston Villa - Arsenal 2-1, pe VOYO: gol fabulos la ultima fază de joc!
Aston Villa - Arsenal 2-1, pe VOYO: gol fabulos la ultima fază de joc!
Alte subiecte de interes
Gigi Becali a făcut anunțul: &icirc;ncă un jucător e OUT din echipa de start a FCSB-ului: &rdquo;Ce să faci?&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul: încă un jucător e OUT din echipa de start a FCSB-ului: ”Ce să faci?”
Ce jucători l-au nemulțumit pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 2-0
Ce jucători l-au nemulțumit pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 2-0
Fotbalistul de la FCSB și-a schimbat cetățenia și a fost convocat &icirc;n premieră la națională!
Fotbalistul de la FCSB și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională!
Gigi Becali, investiție surprinzătoare &icirc;n Uganda! &Icirc;n ce s-a transformat academia de fotbal
Gigi Becali, investiție surprinzătoare în Uganda! În ce s-a transformat academia de fotbal
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: Am avut o discuție cu el
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!