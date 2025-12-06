Baba Alhassan va juca pentru Uganda la Cupa Africii pe Națiuni

După Siyabonga Ngezana, convocat la naționala Africii de Sud, și David Kiki, convocat la naționala Beninului, Baba Alhassan a aflat că va reprezenta Uganda la Cupa Africii.



Chiar dacă este născut în Ghana, Baba Alhassan (25 de ani) este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei sale. Mijlocașul de la FCSB și-a făcut debutul la echipa națională în noiembrie, la amicalul cu Maroc, scor 0-4.



Sâmbătă, Federația Ugandeză de Fotbal a anunțat oficial lotul convocat de selecționerul belgian Paul Put (69 de ani). Pe listă, pe lângă Baba Alhassan, se mai află un fotbalist din Superliga - fundașul central Elio Capradossi (29 de ani), de la Universitatea Cluj.

