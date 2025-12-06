Ambele echipe au ”punctat” la capitolul absențe înainte de această partidă. Dacă FCSB nu se poate baza pe David Miculescu, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, Dinamo are și ea o listă lungă de indisponibili, începând cu Danny Armstrong și Alexandru Musi.



În ciuda listei lungi de jucători indisponibili, Giani Kiriță crede că Dinamo ar trebui să se impună în derby-ul cu marea rivală.



Fostul fundaș și mijlocaș defensiv crede că aportul fanilor va avea un cuvânt important de spus în această partidă.



Giani Kiriță: ”Ar trebui bătuți”



”E un meci pe care trebuie să îl câștigăm. E o opțiune bună de a te lupta la titlu, e drum lung până la titlu, dar șanse sunt. Meciul ăsta e important, în primul rând, ca moral pentru suporteri, pentru jucători, pentru toată lumea, mai ales că, în ultimul meci, i-am bătut, deci ar trebui să avem moralul destul de bun.



Nu cred că îi mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta. E un moment când chiar trebuie bătuți, ei sunt la pământ din toate punctele de vedere.



Dar atenție mare, atenție mare! Să nu uităm că este un derby, să nu uităm că jucătorii se mobilizează în astfel de meciuri și să nu ne culcăm pe o ureche”, a spus Giani Kiriță, potrivit iamsport.ro.



Capitolul la care FCSB e prima și Dinamo ultima



Patru victorii, patru rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Oțelul) este palmaresul înregistrat de roș-albi în campionatul curent din postura de vizitatori.



17 dintre cele 28 de goluri marcate de dinamoviști în campionatul actual au fost reușite în repriza secundă, interval în care roș-albaștrii au încasat 17 dintre cele 25 de goluri primite.



Pe durata sezonului în curs, FCSB a utilizat cei mai mulți jucători autohtoni - 20, capitol la care Dinamo este ultima, doar 11.

