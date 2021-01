Reghecampf vine pentru negocierile finale cu Craiova! Vrea sa-l DISTRUGA pe Becali si e disperat sa ia titlul. Detalii de ultima ora

Negocierile dintre Craiova si Laurentiu Reghecampf intra intr-o noua faza: cea a detaliilor finale!

Conform Digisport, Reghecampf ar fi parasit Statele Unite, unde se afla alaturi de familie, pentru a veni la Bucuresti sa discute cu Rotaru. Surse apropiate tratativelor au confirmat pentru www.sport.ro ca partile sunt aproape sa bata palma. Totul a accelerat in ultimele 24 de ore, in lumina scandalului dintre familia Reghecampf si Gigi Becali. Reghe isi doreste sa-si ia revansa in fata patronului FCSB, pe care l-a facut campion in doua randuri, in 2013 si 2014, dupa scandalul provocat de transferul lui Man la Parma si 'omiterea' Anamariei Prodan din schema platii finale.

Cea mai importanta performanta din cariera lui Reghecampf e finala de Champions League jucata in Asia cu Al Hilal in 2014.

Reghe are doua titluri cu fosta Steaua, actuala FCSB, in 2013 si 2014, dar si doua locuri 2, in 2016 si 2017. Dupa ce a plecat pentru prima oara din Romania sa antreneze, in 2014, Reghecampf a semnat cu Al Hilal, apoi a pregatit-o timp de cateva luni pe Litex Lovech. Din 2017 pana in octombrie 2020, Reghe a lucrat in Emirate, mai intai la Al Wahda, apoi la Al Wasl.

La Craiova, Reghecampf a mai fost sub contract cu Universitatea lui Mititelu, timp de o luna, in finalul sezonului 2010-2011.