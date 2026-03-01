CS Dinamo Bucureşti s-a desprins în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSM Sighişoara, iar ACS HC Buzău 2012 a pierdut la Turda.

CSM Sighișoara - Dinamo 28-32

Campioana s-a impus cu 32-28 în Sala ''Radu Voina'', în etapa a 15-a, în faţa ultimei clasate (singura echipă fără punct câştigat în acest sezon).

Cei mai buni marcatori ai ”dulăilor” au fost doi români și un maghiar: Daniel Stanciuc a marcat 7 goluri pentru Dinamo, Miklos Rosta (foto) 6, iar Ionuţ Nistor 5.

De la Sighișoara s-au remarcat Alexandru Ionuţ Căpăţână, cu 8 goluri, şi portarul Raul Cristian Fîntînă, cu 11 intervenţii.

Pentru campioana en-titre urmează meciul de joi din grupele Champions League cu Kolstad.