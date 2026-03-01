CS Dinamo Bucureşti s-a desprins în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSM Sighişoara, iar ACS HC Buzău 2012 a pierdut la Turda.
CSM Sighișoara - Dinamo 28-32
Campioana s-a impus cu 32-28 în Sala ''Radu Voina'', în etapa a 15-a, în faţa ultimei clasate (singura echipă fără punct câştigat în acest sezon).
Cei mai buni marcatori ai ”dulăilor” au fost doi români și un maghiar: Daniel Stanciuc a marcat 7 goluri pentru Dinamo, Miklos Rosta (foto) 6, iar Ionuţ Nistor 5.
De la Sighișoara s-au remarcat Alexandru Ionuţ Căpăţână, cu 8 goluri, şi portarul Raul Cristian Fîntînă, cu 11 intervenţii.
Pentru campioana en-titre urmează meciul de joi din grupele Champions League cu Kolstad.
Potaissa Turda - HC Buzău 39-33
Vicecampioana AHC Potaissa Turda a dispus de ACS HC Buzău 2012 cu 39-33, pe teren propriu, având cei mai buni jucători în Denis Veres (7 goluri), Irakli Kbilashvili (6) şi Cristian Ghiţă (6).
Lukasz Gogola a marcat 9 goluri pentru buzoieni, iar Gabrielius Virbauskas 7.
În alt meci, CSM Vaslui a remizat acasă cu CSM Constanţa, 27-27, Kresimir Kresic aducând un punct oaspeţilor cu golul marcat în penultima secundă de joc.
Dragoş Hanţaru a marcat 8 goluri pentru vasluieni, iar portarul Vlăduţ Rusu (ex-CSM Constanţa) a avut 12 intervenţii.
Kresimir Kresic a marcat 5 goluri, iar Mihai Bogdan Dobra, Călin Căbuţ şi George Teodor Ştefan au înscris câte 4 goluri, portarul Alexandra Paşca având 11 intervenţii, scrie Agerpres.
Clasamentul din Liga Zimbrilor: liderul Dinamo se distanțează de Buzău
1. CS Dinamo Bucureşti 22 puncte (13 jocuri)
2. ACS HC Buzău 20 (13)
3. CSM Bucureşti 17 (13)
4. CSM Vaslui 17 (14)
5. AHC Potaissa Turda 16 (13)
6. SCM Politehnica Timişoara 16 (13)
...