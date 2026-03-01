CFR Cluj s-a impus în fața celor de la Farul, scor 2-1, într-un meci din runda 29 de Superliga care s-a jucat la Ovidiu.

Marcatorii clujenilor au fost Alibek Aliev (16') și Muhar (27'), în timp ce reușita gazdelor a purtat semnătura lui Ișfan (65').

În finalul meciului a avut loc o fază extrem de controversată, după ce Marian Huja l-a tras destul de clar de tricou pe Iustin Doicaru.

Daniel Pancu, absent motivat de la flash-interviu: „Trebuie să îl înțelegem”

Antrenorul lui CFR Cluj nu a fost la flash-interviul de după meciul de la Ovidiu cu Farul, chiar dacă echipa lui s-a calificat matematic în play-off.

Secundul Laurențiu Rus a explicat că Daniel Pancu nu s-a simțit bine în timpul meciului, ba chair a luat vitamine cât timp a fost pe bancă.

”Din prima repriză nu s-a simțit foarte bine. Chiar a cerut niște vitamine în timpul meciului. Nu știu exact ce s-a întâmplat, probabil emoțiile, probabil agitația de dinainte de meci s-au acumulat în aceste săptămâni. Trebuie să îl înțelegem”, a spus Laruențiu Rus.

Cât despre victorie și calificarea în play-off, Laurențiu Rus a spus că a fost mulțumit de ce a văzut în prima repriză de la CFR Cluj.

Antrenorul secund a mărturisit că nu a apucat să vadă faza controversată la care Farul a cerut penalty.

”O primă repriză perfectă din punctul nostru de vedere. Știam calitățile lor, știam că vor veni cu un pressing agresiv, am reușit să și marcăm de două ori, nu cred că și-au creat nici măcar un șut pe poartă în prima repriză.

Am luat și acest gol pe finalul jocului, am fost puțin superficiali, ne-am făcut jocul greu spre final.

A fost o tensiune mare. Am ajuns până în această luptă pentru play-off, ne-am dorit enorm acest lucru. Toată lumea trebuie felicitată, toată lumea are merit în asta. O să încercăm să ne bucurăm cât mai puțin timp, că vine un meci foarte important în doar câteva zile.

(n.r.-despre arbitraj) Sincer să vă spun, nu am apucat să văd fazele. La ultima fază, din primele reluări nu se vedea nicio tragere, nu pot să vă spun mai mult. Cred că specialiștii sunt mai în stare să vorbească despre astfel de situații”, a mai afirmat Rus.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul în play-off-ul Superligii și a adunat 50 de puncte după 29 de meciuri.

De cealaltă parte, Farul se află pe poziția a 11-a și are 37 de puncte.