Iranul ar intenţiona să se retragă din Cupa Mondială din 2026, după ce Statele Unite şi Israelul au desfăşurat sâmbătă o amplă campanie de bombardamente pe teritoriul iranian, informează Marca, în timp ce FIFA afirmă că urmăreşte cu atenţie evoluţia situaţiei.

Ce a declarat președintele federației iraniene

Mass-media spaniolă relatează declaraţiile făcute de preşedintele federaţiei iraniene, Mehdi Taj, la televiziunea de stat iraniană:

„Având în vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi şi atacul Statelor Unite, este puţin probabil să putem privi cu seninătate Cupa Mondială, dar decizia aparţine responsabililor din domeniul sportului”.

Oficialul a anunţat, de asemenea, suspendarea campionatului intern până la noi ordine.

În atacurile lansate de SUA și Israel în Iran a fost ucis inclusiv liderul suprem al țării, ayatollah-ul Ali Khamenei, aflat la conducere încă din anii '80!

Iran, în grupă cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt la World Cup 2026

Calificată pentru a patra fază finală consecutivă a Cupei Mondiale, Iranul figurează în grupa G a turneului co-organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Echipa va disputa cele trei meciuri din grupă în Statele Unite: împotriva Noii Zeelande, pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Belgiei, pe 21 iunie, tot la Los Angeles, şi împotriva Egiptului, pe 26 iunie, la Seattle.

Reacția FIFA

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a declarat că forul internaţional monitorizează cu atenţie situaţia.

„Am citit ştirile (n.r. - referitoare la Iran) în această dimineaţă, la fel ca voi”, a declarat oficialul în cadrul adunării generale anuale a International Football Association Board din Cardiff, Ţara Galilor, potrivit declaraţiilor raportate de ESPN.

„Am ţinut o şedinţă astăzi şi este prematur să comentăm în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluţia situaţiei în toate domeniile, în întreaga lume.

Vom continua să comunicăm, aşa cum facem întotdeauna cu cele trei guverne gazdă. Siguranţa tuturor va fi asigurată”, a asigurat el, conform news.ro.