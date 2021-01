BREAKING NEWS! Becali a avut DREPTATE! Dennis Man, inclus de Parma in lot pentru meciul cu Napoli! Ar putea debuta in Serie A

Dennis Man (22 ani) a semnat cu Parma Calcio un contract pe 4 ani si jumatate.

Fostul jucator al FCSB-ului a devenit cel mai scump transfer din Liga 1 dupa ce Gigi Becali s-a inteles cu italienii pentru suma-record de 11 milioane de euro plus bonusuri.

Man a fost prezentat oficial in cursul zilei de vineri la noul sau club, iar sambata, italienii au anuntat lotul pentru meciul de duminica cu Napoli, iar extrema a fost inclusa.

Dennis Man ar putea debuta in Serie A la doar 3 zile de la semnarea contractului, exact asa cum a declarat chiar Gigi Becali in momentul in care a confirmat ca s-a inteles cu Parma pentru transferul sau.

"Domnul Man are meci duminica pentru Parma", declara Gigi Becali in urma cu cateva zile.

Man a plecat de la FCSB fiind golgheter in Liga 1, cu 14 goluri reusite in 18 meciuri jucate in acest sezon.