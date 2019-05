"A fost una din cele mai mari rusini ale fotbalului romanesc!" CFR Cluj, atacata de un fost international roman! Ce spune de trupa lui Dan Petrescu!

CFR Cluj este aproape de un nou titlu in Liga 1.

Trupa condusa de Dan Petrescu este foarte aproape sa cucereasca din nou titlul in Romania. CFR Cluj va merge astfel in preliminariile UEFA Champions League, insa va avea de jucat nu mai putin de 4 tururi. Formatia din Gruia nu va fi cap de serie nici macar in primul tur preliminar.

CFR Cluj a fost eliminata sezonul trecut in play-off-ul UEFA Europa League de catre luxemburghezii de la Dudelange, dupa ce au pierdut ambele manse. Florin Raducioiu nu a uitat de contraperformanta clujenilor si a tinut sa reaminteasca ca eliminarea aceasta reprezinta una din cele mai mari rusini din fotbalul romanesc.

"Sa nu uitam ca, din pacate, CFR Cluj Napoca, anul trecut, a fost invinsa de o echipa de semiamatori. Asta a fost una din cele mai mari rusini ale fotbalului romanesc, din toate timpurile probabil. Mi-e teama ca va trece mult timp pana vom vedea o echipa in grupele europene.

Va fi foarte greu, pentru ca foarte multe echipe din campionate mai modeste au facut mari progrese. Ma refer la campionatul din Cehia, chiar si Grecia. Nu zic ca sunt campionate modeste, dar oricum nu mi se par campionate foarte puternice. Foarte multe echipe sunt mult mai puternice decat ale noastre", a spus Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.