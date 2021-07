Sumudica, tradat de Rondon?! "Ii promiti ceva unui om, apoi ii bagi cutitul in spate!" Ce spune despre venirea lui Alibec la CFR

Antrenorul a vorbit despre plecarea lui Rondon si posibila venire a lui Alibec.

Saptamana aceasta, FANATIK informa ca Mario Rondon s-a plans de metodele de antrenament ale lui Sumudica si ca i-a raspuns acestuia. Conform aceleasi surse, antrenorul nu a stat pasiv si l-a exclus din lot pe atacant, ca la scurt timp, CFR sa anunte ca i-a reziliat contractul venezueleanului.

Sumudica a tinut sa precizeze ca aceasta informatie nu a fost adevarata si ca nu a avut niciun conflict cu Rondon. Tehnicianul echipei din Gruia a dezvaluit ca atacantul nu si-a respectat promisiunea fata de el si ca acesta este singurul motiv pentru care s-a despartit de clujeni.

"Au fost niste aberatii, ca l-am dat afara pe Rondon din antrenament, ca am avut conflicte cu Rondon. Nu am avut niciun fel de conflict. Eu o simpla discutie de 5 minute am avut cu Rondon, in care mi-a promis ceva la Cluj si a doua zi nu s-a tinut de cuvant. Si a doua zi ne-am desparit. In momentul in care ii promiti ceva unui om si ii bagi cutitul in spate, inseamna ca nu vrei sa mergi pe acelasi drum. Si-a vazut de drumul lui. Dar nu l-am dat afara. In meciurile de pregatire, Rondon a jucat cele mai multe minute", a declarat Sumudica la conferinta de presa.

Antrenorul a vorbit si despre posibila venire a lui Denis Alibec la CFR Cluj. Presa din Turcia zvoneste ca sefii lui Kayserispor sunt nemultumiti de randamentul atacantului, mai ales ca acesta a fost 3 luni accidentat si nu si-a putut ajuta echipa.

"Alibec a plecat pe 1 milion de euro suma de transfer , plus salariul lui. Nu stiu daca ne permitem in momentul de fata sa il aducem pe Alibec. Este un jucator care mie imi place si un jucator care face diferenta, mai ales in campionatul Romaniei. Este un jucator care cu mine a avut cele mai bune prestatii. Pe mine, jucatori de genul asta, tot timpul ma intereseaza", a declarat Marius Sumudica la conferinta de presa premergatoare Supercupei.