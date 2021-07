Rasturnare de situatie in cazul lui Supriha! Sumudica anunta ca mutarea nu se mai face. Fotbalistul care va semna cu formatia din Gruia

CFR Cluj continua seria achizitiilor!

Marius Sumudica a confirmat, dupa victoria cu Borac Banja Luka, scor 3-1, ca a fost in tratative pentru aducerea lui Vladyslav Supriaha, pustiul ucrainean de 21 de ani de la Dinamo Kiev, insa mutarea a picat, deoarece este un fotbalist foarte scump.

"Sumi" a anuntat insa aducerea mijlocasului central Guessouma Fofana. Transferul a fost anuntat ulterior si pe pagina oficiala de Facebook a campioanei CFR Cluj.

STIREA INITIALA

Antrenorul campioanei Romaniei i-a cerut ajutorul lui Lucescu si un atacant de la Dinamo Kiev ar putea ajunge la CFR in aceasta vara.

Vladyslav Supriaha, pustiul ucrainean de 21 de ani de la Dinamo Kiev, e atacantul pe care Sumudica il asteapta la CFR. El joaca si in nationala de tineret a Ucrainei si a facut parte din lotul cu care Lucescu a castigat tot in Ucraina, in sezonul trecut.

6 milioane de euro este cota de piata a lui Supriaha, potrivit transfermarkt.com.

