CFR Cluj-Borac Banja Luka, de la 20:00, liveTEXT pe www.sport.ro. Campioana Romaniei incepe aventura in Liga Campionilor 

CFR Cluj incepe o noua aventura europeana in Liga Campionilor.

CFR Cluj - Borac Banja Luka este primul meci din acest sezon competitional european, in prima mansa a turului intai preliminar.

Campioana Romaniei debuteaza in preliminariile Champions League impotriva campioanei din Bosnia si Hertegovina.

Borac Banja Luka a incheiat acest sezon pe prima pozitie in campionatul, cu 67 de puncte, la doua puncte in fata lui Sarajevo, ocupanta pozitiei secunde.

Titlul cucerit de Borac Banja Luka in sezonul proaspat incheiat este al doilea din istoria clubului, primul fiind castigat in urma cu 10 ani, in sezonul 2010-2011. 5,33 milioane de euro valoreaza intregul lor al lui Borac Banja Luka.

Cel mai valoros jucator al campioanei din Bosnia si Hertegovina este Almedin Ziljkic, 25 de ani, care valoreaza, potrivit transfermarkt.com, 700 de mii de euro.

Returul se joaca martea viitoare, in Bosnia. CFR Cluj va juca sambata, in Supercupa Romaniei, impotriva celor de la Universitatea Craiova.