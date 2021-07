Lovitura majora data de CFR: cadou pentru Sumudica! Arlauskis semneaza pe un salariu invizibil. Cat va castiga pe luna

Campioana s-a despartit ieri de Sandomierski si va oficializa semnarea unui nou acord cu Arlauskis.

Lituanianul de 33 de ani va ramane in Gruia cel putin pana la finalul anului, scrie gsp.ro. Arla n-a fost convins cu bani, ci cu proiectia unui sezon consistent in Europa. Conform sursei citate, portarul va castiga doar 4000 de euro pe luna, la fel cum s-a intamplat si in ultimele 4 luni, dupa ce s-a intors de la Al Shabab, din Arabia Saudita.

Arlauskis e de 6 ori campion an Romaniei. Are 4 titluri cu CFR, unul cu FCSB si unul cu Unirea Urziceni.

In ianuarie 2022, in cazul in care nu va pleca din nou in strainatate, Arlauskis poate sa-si renegocieze ramanerea la Cluj. In poarta CFR-ului, Arla va fi titular incontestabil, urmand sa-l aiba ca numar 2 pe Balgradean.