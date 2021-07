Marius Sumudica, atac frontal la Rondon: "Are caracter indoielnic! Nu am nevoie de cineva care sa-mi distruga grupul"

Marius Sumudica a vorbit pentru prima data despre ruptura dintre CFR Cluj si Mario Rondon.

Tehnicianul a dezvaluit ca fotbalistul din Venezuela a plecat din Gruia din cauza faptului ca "a facut un pas gresit". "Sumi" a mai spus ca atacantul "are un caracter indoielnic".

"Referitor la Rondon, sunt niste minciuni sfruntate. Nu vreau sa fiu mai agresiv. Eu n-am avut niciun fel de conflict cu Rondon. Rondon n-a parasit niciodata antrenamentul si martor mi-e toata lumea care a fost pregatire. El n-a avut niciun fel de conflict cu mine. A avut o discutie cu mine cand a ajuns la Cluj. Mi-a spus doleantele pe care le are, eu l-am inteles. I-am spus ca il sustin in continuare.

Dupa care, el, a doua zi, a facut un pas gresit pe care nu vreau sa-l dezvolt acum, care mi-a demonstrat ca el are un caracter indoielnic. Am fost primul care a venit la conducerea clubului si am spus ca nu pot sa continui cu un astfel de jucator. Nu din cauza aportului lui sau rezultatelor profesionale, ci pentru ca nu am nevoie ca cineva sa-mi distruga grupul.

Eu, in general, unde am fost si am facut performanta, am fost iubit si in Arabia Saudita, indiferent de religie, si in Turcia, si in Romania. Eu n-am nevoie de jucatori care sa distruga grupul. Mai bine sacrific un jucator si castig 20 si ceva. Pentru mine, forta grupului e cea mai importanta si bate oricine individualitate.

Putea sa fie oricare dintre jucatori. Daca gestul facut de Rondon il facea oricare alt jucator, avea aceeasi soarta. Eu nu accept asa ceva. Ii doresc bafta unde s-a dus. Practic, nu a fost niciun fel de conflict intre mine si el. El si-a scris rezilierea si a luat acest drum. In opinia mea, gresit", a declarat, intr-o conferinta de presa, Marius Sumudica.