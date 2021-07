EXCLUSIV | Marius Sumudica si Dan Petrescu sunt foarte similari: "Asta e numitorul comun"

Marius Sumudica l-a inlocuit pe Edward Iordanescu la CFR Cluj.

Sumudica a negociat cu FCSB inainte sa ajunga la rivala CFR Cluj. Sumudica a castigar primul meci oficial jucat pentru campioana Romaniei, impotriva celor de la Borac Banja, din Bosnia, in primul tur al Champions League.

Marius Bilasco crede ca dorinta mare pentru a castiga trofee este principalul atu al lui Marius Sumudica. De asemenea, acesta a pus ca si Dan Petrescu avea aceasta calitate.

"L-am simtit dornic de a castiga trofee la CFR Cluj. E antrenorul potrivit, are experienta acumulata in anii in care a antrenat si sunt sigur ca va gestiona foarte bine perioada care urmeaza, una complicata cu multe jocuri.

Antrenorii sunt diferiti, au metode diferite. Numitorul comun cu Dan Petrescu e dorinta mare de a castiga trofee, de a castiga fiecare partida si asta e foarte important", a declarat oficialul lui CFR Cluj la Pro X.