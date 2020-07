"Au fost lipsiti de DEMNITATE"! Gigi Becali ii face PRAF pe oltenii lui Mihai Rotaru

Gigi Becali amenintase ca se va razbuna pe olteni, dar a revenit asupra declaratiilor.

Patronul FCSB-ului are inca resentimente fata de U Craiova, care a folosit juniorii in partida jucata cu Viitorul Constanta in primavara lui 2017. Pe atunci, trupa lui Hagi se lupta cu FCSB la titlu, iar oltenii au facilitat drumul constantenilor spre trofeul de campioana. In schimb, Craiova a jucat la capacitate maxima in fata echipei lui Becali.

Recent, seful de la FCSB a declarat ca echipa sa va aborda partida ramasa de jucat contra celor de la CFR Cluj in play-off cu o echipa formata doar din copii, pentru a se razbuna pe oltenii aflati acum in lupta pentru primul loc. Becali a revenit, insa, asupra declaratiilor initiale.

“Ceea ce am spus, in ceea ce priveste folosirea copiilor in meciul cu CFR, am spus sa atrag atentia sa nu isi mai bata nimeni joc si sa faca nedreptate. Nu fac asa ceva eu, voiam sa atrag atentia pentru mizeria ce au facut-o ei. Cei de la Craiova au facut o mizerie. S-au jignit singuri acum trei ani.

Dreptate nu e sa joci cu copiii cu CFR si cu Craiova sa joci cu cine e mai bun. Eu nu ma razbun pe Rotaru pentru mizeria pe care a facut-o atunci. Niciodata in viata lui sa nu mai faca ce a facut cu Viitorul!

Dreptatea e dreptate, trebuie ca jucatorii buni sa joace si cu unii si cu altii. Alegerea mea este spre dreptate, nu sa imi bat joc cum au facut ei. Au fost nedemni. Eu sunt demn, joc la fel cu Craiova si cu CFR. Ce au facut ei atunci e mai rau decat coruptia, pentru ca au fost victime sigure acei copii.” a spus Gigi Becali la Pro X.

Patronul FCSB a lamurit si motivele pentru care a folosit multi tineri in meciul de Cupa cu Dinamo: “Nu aveam cu cine sa joc, pe Pantea o sa il mai vedeti. Diferenta dintre ce am facut noi atunci si ce a facut Craiova in 2017 e ca ei au jucat cu 3 copii pe care nu i-am mai vazut. Maine, inaintea meciului cu Botosani, o sa spun tuturor, sa inteleaga. Dreptatea e dreptate si trebuie facuta. Nu ne batem joc."