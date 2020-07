“Il felicit pe GIGI BECALI”! Ce spune Ioan Marginean despre situatia de la Gaz Metan Medias

Ramas fara opt jucatori, Dusan Uhrin are pe cine sa se bazeze pentru meciul contra Craiovei.

Problemele de la Medias au aparut la inceputul saptamanii, cand gruparea antrenata de Dusan Uhrin s-a vazut nevoita sa se desparta de opt fotbalisti care n-au vrut sa isi prelungeasca intelegerile pana la finalul sezonului. Astfel, inaintea partidei contra celor de la U Craiova, Uhrin a aflat ca nu se mai poate baza pe Boubacar Fofana, Nelut Rosu, Eli Fernandes, Ioan Hora, Marian Pleasca, Ricardo Batista, Paul Costa si Juel Nielsen.

“Avem un lot de 22 de jucatori, cu toate problemele administrative care sunt. In afara de Cardoso, care este suspendat, ne mai lipseste un singur titular, daca ne bazam pe cifrele fotbalistilor. Jucatorii care au plecat nu mai aveau aceeasi determinare, pentru ca au deja pre-contracte semnate in alte parti si asta au demonstrat si statisticile de la meciul cu Botosani. Ne bazam pe copii de 17, 18 si 19 ani, care au fost in lotul largit si pe vremea lui Teja, si cand antrenor era Edi Iordanescu. Atacantul Nicula, Dogaru si Ciocan sunt jucatori foarte talentati si merita o sansa. Este posibil sa debuteze contra Craiovei. Il felicit pe Gigi Becali pentru ca a hotarat sa le dea tinerilor sansa de a juca pentru FCSB. Si noi vrem sa facem acelasi lucru cu acesti copii care isi asteapta de doi ani sansa. Dusan Uhrin are pe cine sa foloseasca in meciul cu Craiova.

Jucatorii au bonus pentru fiecare loc urcat in clasament, astfel ca vor trage tare sa se claseze cat mai bine. Am pierdut acesti jucatori pentru ca nu le-am putut oferi ce voiau. Suntem inca in insolventa si ne chinuim de un an si patru luni ne chinuim sa iesim din reorganizare. Trebuia sa se finalizeze procedura de reorganizare, dar s-a amanat procesul si ne vom prezenta la tribunal de abia marti, pe 7 iulie. Pentru noi, pe parcursul pandemiei, singura varianta a fost sa bagam jucatorii in somaj tehnic, fiind asociatie non-profit, nu societate pe actiuni.

Cu banii pe care ii avem de luat din sponsorizari si drepturi TV, mai rezistam un sezon in Liga 1”, a spus Ioan Marginean la Pro X.

Presedintele celor de la Medias a comentat si situatia lui Paul Costea, fotbalistul care a acuzat ca n-a primit sanse la prima echipa din cauza etniei sale: “Nu l-am jignit pe Paul Costea, aia e porecla lui in oras. Nu am nimic cu el, acum e liber de contract si ramane de vazut daca am avut dreptate sau nu cand am renuntat la el”.