A fost integralist cu Petrolul, iar apoi și-a anunțat plecarea de la Dinamo. Mesajul fundașului

A fost integralist cu Petrolul, iar apoi și-a anunțat plecarea de la Dinamo. Mesajul fundașului Superliga
SPORT.RO
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Maxime Sivis se desparte de formația alb-roșie după eșecul de la Ploiești, scor 0-1. Francezul a postat un mesaj de rămas-bun pe rețelele de socializare.

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Din articol

Integralist în prima etapă a noului sezon, în deplasarea pierdută în fața Petrolului, scor 1-0, fundașul dreapta a decis să părăsească gruparea bucureșteană. După fluierul final al partidei, fotbalistul a mers la sectorul rezervat galeriei pentru a-și lua rămas-bun de la fanii dinamoviști.

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Mesaj de recunoștință pentru suporteri

Ulterior, francezul a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare prin care le-a mulțumit tuturor celor din club pentru încrederea pe care i-au acordat-o și nu i-a uitat nici pe suporteri.

„Câini Roșii, cu inima grea vă anunț că a venit momentul despărțirii mele. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor alături de care am avut privilegiul să lucrez în această mare familie numită Dinamo.

Nu a fost întotdeauna ușor, dar sprijinul vostru necondiționat m-a împins mereu să mă autodepășesc și să dau tot ce am mai bun pentru acest club minunat. Voi fi veșnic recunoscător că am avut onoarea de a purta cu mândrie culorile lui Dinamo timp de doi ani”, a transmis Maxime Sivis, încheind cu promisiunea: „Odată un «câine roșu», întotdeauna un «câine roșu»”.

Potrivit statisticilor din ultimele două sezoane, Maxime Sivis își încheie parcursul la formația bucureșteană cu 71 de apariții oficiale. În această perioadă, apărătorul a înscris două goluri și a oferit patru pase decisive.

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