Portarul Devis Epassy (33 de ani) și fundașul dreapta Maxime Sivis (28 de ani) și-au exprimat indignarea, prin rețelele de socializare, cu privire la golul oltenilor din minutul 90+1.

„Câinii roșii”, au luat foc pe Instagram

Brigada condusă de Szabolcs Kovacs nu a putut vedea un ofsaid evident la Steven Nsimba, cu câteva secunde înainte ca atacantul francez să marcheze golul de 2-1 pentru olteni.

Epassy și Sivis au făcut capturi de ecran cu momentul erorii și le-au postat pe Instagram la secțiunea „story”.

„Nu e ofsaid? Ei au o problemă cu Dinamo? Desigur că da” - a concluzionat Sivis.