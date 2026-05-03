Portarul Devis Epassy (33 de ani) și fundașul dreapta Maxime Sivis (28 de ani) și-au exprimat indignarea, prin rețelele de socializare, cu privire la golul oltenilor din minutul 90+1.
„Câinii roșii”, au luat foc pe Instagram
Brigada condusă de Szabolcs Kovacs nu a putut vedea un ofsaid evident la Steven Nsimba, cu câteva secunde înainte ca atacantul francez să marcheze golul de 2-1 pentru olteni.
Epassy și Sivis au făcut capturi de ecran cu momentul erorii și le-au postat pe Instagram la secțiunea „story”.
„Nu e ofsaid? Ei au o problemă cu Dinamo? Desigur că da” - a concluzionat Sivis.
„Nu e ofsaid? E o glumă nenorocită, Superliga” - a scris și Epassy.
Zeljko Kopic, revoltat din cauza arbitrajului
Universitatea Craiova a învins-o, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe Dinamo, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Superligii, în care golul victoriei a venit în minutul 90+1. Au marcat Cicâldău 61' şi Nsimba 90'+1 pentru olteni, respectiv Stoinov 59.
Imediat după meci, antrenorul „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, și-a exprimat revolta pentru eroarea uriașă de arbitraj comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, care nu a semnalizat un ofsaid evident premergător golului marcat de Nsimba, chiar la autorul reușitei.
„Am auzit experții de la televizor că e ofsaid. Am fost frustrat pentru prima oară, dar acum nu pot decât să râd. S-a întâmplat în fața mea. Ce pot să spun după meci, dacă toată lumea spune că e ofsaid?
Nu e treaba mea să spun că e ofsaid, dar dacă experții spun nu e prima dată când pierdem din cauza arbitrajului într-un meci important. S-a întâmplat și cu Rapid”, a reacționat Zeljko Kopic, la flash-interviuri.
Echipele utilizate
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău (Băluţă 79'), Mekvabishvili (Creţu 90'), Bancu - D. Matei (Băsceanu 79'), Etim (Nsimba 58'), Teles (Baiaram 46'). Antrenor: Filipe Coelho.
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Soro (Mihai 50'), Gnahore, Milanov (Duţu 73') - Musi (Ikoko 86'), Puşcaş (Pop 73'), Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic.
- Cartonaşe galbene: / Kopic 90+4', Opruţ 90+6'
Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs, ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Adrian Vornicu. În camera VAR au fost Cătălin Popa şi Lucian Rusandu, arbitrul de rezervă a fost Andrei Moroiţă, iar observator Cristian Nica.