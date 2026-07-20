Intrată în insolvență și aflată în așteptarea aprobării planului de reorganizare, Petrolul trece prin noi momente dificile, însă a debutat neașteptat de bine în noul sezon. Cu o mulțime de jucători noi, ploieștenii au învins Dinamo, 1-0, după un gol marcat din penalty de portughezul Rodrigo Martins.

Prime de 900 de euro la Petrolul după victoria cu Dinamo

După meci, președintele Claudiu Tudor a anunțat că jucătorii vor încasa prime de 900 de euro pentru victoria din prima etapă.

"O victorie mare. Parcă am luat tot ce a fost bun de la Argentina. Trebuie să felicit băieții pentru dăruirea pe care au avut-o, felicitări lui Mister pentru că a obținut această victorie în condiții grele, fără 5 jucătorii importanți. Felicit jucătorii care au intrat pentru că și-au făcut datorie pe deplin, s-au autodepășit. Felicit spectatorii care au fost alături de noi, iar azi chiar au fost al 12-lea jucător.

Jucătorii vor avea o primă de joc normală, li se va da săptămâna aceasta. Cred că 900 de euro au, dar nu sunt importanți banii când joci cu Dinamo, Rapid sau FCSB. Important e să câștigi jocul și, astăzi, Petrolul a arătat ca o echipă cu inimă mare", a spus Claudiu Tudor, la zona mixtă.

Claudiu Tudor cere sprijin la Petrolul: "Să nu se mai pitească!"

Având în vedere problemele financiare serioase ale clubului, președintele de la Petrolul a cerut din nou sprijin din partea autorităților locale, dar și la oamenii de afaceri din județ.

"Încă o dată trag semnalul de alarmă către Prahova și Ploiești. Această echipă merită atenție și susținere. Să nu se mai pitească după fel și fel de pretexte și să ajute ca la Pitești, ca la Cluj, ca la Galați, ca la Arad, ca la Voluntari. Echipa aceasta are nevoie de susținere. Noi facem tot ce putem să o ținem în viață, dar dacă vrem mai mult avem nevoie de susținere. Să nu se mai întoarcă cu spatele nimeni. Avem nevoie de primar, de președintele Consiliului Județean, de oameni de business, de toată lumea. Petrolul e cel mai important lucru din Prahova.

Am luat 13 jucători, dar am dat 13. I-am înlocuit pe cei plecați cu jucători noi și au venit cu salarii mai mici. Salariile au fost reduse cu 40% la nivelul lotului", a mai spus Claudiu Tudor.

În runda a doua din Superliga, Petrolul va înfrunta o nouă echipă care a jucat în play-off-ul sezonului trecut, FC Argeș. Duelul este programat vineri, de la 21:30, la Mioveni.