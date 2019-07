CFR - DINAMO 1-0 | "Nu poti asa peste noapte sa faci o echipa si sa ai rezultate!" Ce spune secundul lui Neagoe despre meciul cu CFR si despre viitorul sau si a lui Neagoe la club. Atac la adresa fanilor

CFR a castigat cu 1-0 partida cu Dinamo dintr-un gol marcat de Omrani din penalty.

CFR Cluj a castigat partida din aceasta seara cu Dinamo, scor 1-0, dintr-un penalty executat de Omrani. Dinamo ramane in continuare pe ultimul loc fara sa marcheze vreun gol, in timp ce CFR e noul lider al Ligii 1.

La finalul partidei, antrenorul secund al celor de la Dinamo, Sebastian Moga, a declarat ca un egal ar fi fost un rezultat mai echitabil si a vorbit despre plecarea lui Eugen Neagoe.

"Nu este un cosmar, pentru noi este imbucurator faptul ca am aratat altfel fata de pana acum, am aratat alt fotbal, cred ca un rezultat de egalitate era echitabil in seara asta, penalty nu stiu daca a fost. A fost perioada asta mai tulbure, dar baietii o sa isi revina, nu am avut toti baietii de la inceput in pregatiri, nu poti asa peste noapte sa faci o echipa si sa ai rezultate imediat. Eu personal vreau ca sa continuam, pentru ca am incredere in baietii, dar nu depinde de mine", a declarat Sebastian Moga la Digi.

Moga: "Vom vedea zilele urmatoare ce se va intampla"



Sebastian Moga a declarat ca Eugen Neagoe are nevoie de cel putin o luna de pauza, dupa care va reveni, iar despre o posibila inlocuire a acestuia la Dinamo se va lua o decizie saptamana viitoare.

Eugen, am vorbit cu el mi-a spus sa le transmit baietilor sa aibe incredere in ei, pentru ca sunt niste baieti valorosi, ne lipseste un rezultat bun pentru a ne reveni. Eugen are mare nevoie de o pauza, o luna, cam asa, dupa care va reveni. Vom vedea zilele urmatoare ce se va intampla, daca va fi numit altcineva.

Moga:"Nu stiu ce vor suporterii de astazi"

Secundul lui Neagoe a vorbit si despre suporterii dinamovisti si spune ca nu stie ce au de gand fanii din ziua de azi prin manifestarile pe care le au.

Suporterii au fost ok, la inceput au incurajat echipa, dupa care nu stiu, am fost concentrat la meci. Eu traiesc cu alte amintiri, cand veneau suporterii, incurajau echipa, eu traiesc au amintirile alea, nu stiu ce au de gand suporterii de acum", a mai spus Moga.