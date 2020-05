72 de ani de la infiintarea lui Dinamo! Fanii asteapta o VIATA NOUA pana la sfarsitul saptamanii

Dinamo s-a infiintat pe 14 mai 1948.

Dinamo este unul dintre cele mai iubite cluburi din Romania, lucru demonstrat atat de numarul mare de suporteri prezenti la meciuri, cat si de actiunile asociatiilor de fani care se lupta sa salveze clubul.

De 18 ori campioana a Romaniei si de 13 ori castigatoare a Cupei Romaniei, Dinamo are si performante importante in Europa de-a lungul istoriei. "Caini" se pot lauda cu o semifinala a Cupei Campionilor Europeni in sezonul 1983-1984, pe care a pierdut-o in fata lui Liverpool, scor general 3-1, care avea sa castige finala cu Roma.

Dupa acel sezon fantastic nu au mai reusit sa repete performanta, iar ultimele momente importante la nivel european pentru club au fost amicalul cu Barcelona de pe Arena Nationala, din 2012, incheiat 2-0 pentru catalani si meciul cu Athletic Bilbao, din preliminariile Europa League, incheiat 4-1 la general pentru iberici.

In prezent, situatia este departe de vremurile marilor succese europene, iar fanii asteapta ca Ionut Negoita sa vanda clubul. Cel mai aproape de tranzactie se afla o companie spaniola, condusa de Herminio Menendez, care, dupa spusele lui Ioan Andone s-ar pregati sa bata palma cu Negoita chiar zilele urmatoare.

"Oamenii sunt foarte profesionisti, poate au deranjat pentru ca au cerut prea multe acte. S-au uitat la tot ce s-a intamplat in ultimii doi, trei ani. Asa se preia un club, nu vine cineva sa plateasca doua milioane si dupa vede ce face. Eu stiu ca lucrurile sunt pozitive si au evoluat. Mai sunt de pus la punct ultimele amanunte. Eu le-am spus ca Dinamo e un brand, le-am explicat ce inseamna Dinamo. Exista garantia! Le-au cerut o garantie de 3 milioane si am inteles ca s-a facut", a declarat Andone pentru Digisport.