Nistor, idol in America! O spune un francez care a trecut pe la Dinamo si Craiova: "Am jucat impotriva lui Ibrahimovic de 5 ori"

Dan Nistor viseaza sa castige titlul la Craiova, insa un jucator il vede in MLS in viitor.

Claude Dielna a jucat in Liga 1 la Dinamo si Craiova. Francezul a evoluat cu Mutu la Ajaccio si pariaza pe selectionerul de la tineret:

"Adrian Mutu este cel care m-a convins sa vin in Romania. A fost un jucator foarte bun si cred ca trebuie sa fie pe acest post, sa simta cum este sa fii antrenor", a spus francezul.

Dielna a facut cariera in America! Nistor ar fi un star in MLS, e convins francezul. Zlatan l-a impresionat pe Dielna!

Reporter: "Nistor poate juca in MLS?"

Dielna: "De ce nu?! Nistor are calitate si este un jucator bun."

"Am jucat impotriva lui Ibrahimovic de 5 ori. Pentru ca am jucat impotriva lui si in Franta cu PSG", a marturisit Dielna.