"Opriti fotbalul!". Ultrasii din intreaga Europa cer oficialilor sa nu reia campionatele fara spectatori. Fanii Dinamo si "U" Cluj, printre semnatari

Fotbalul revine usor, usor in prim plan, iar Bundesliga este primul mare campionat care revine.

Pandemia de coronavirus a dat peste cap toate competitiile sportive, insa lucrurile tind spre normalitate. Marile competitii planuiesc sa se reia in urmatoare perioada, insa fara spectatori, lucru ce-i nemultumeste profund pe ultrasii din intreaga lume.

Peste 300 de factiuni ultras ale cluburilor au decis sa protesteze si au transmis un comunicat comun, prin care cer autoritatilor sa opreasca fotbalul, invocand faptul ca sportul fara spectatori nu are sens.

"Europa sufera din cauza coronavirusului. Sanatatea trebuie sa fie prioritatea intregii lumi. Revenirea pe stadioane are un singur interes. Financiar. Autoritatile trebuie sa continue sa suspende fotbalul pana cand arenele nu vor mai fi un risc", a fost mesajul suporterilor, reuniti sub sloganul "Stop football. No football without fans".

Real Madrid, Bayern, Marseille, dar si Dinamo, prin Peluza Catalin Haldan, si "U" Cluj, prin Peluza Sepcile Rosii, au semnat protestul.

Bundesliga se reia pe 16 mai, cu derby-ul dintre Dortumnd si Schalke 04, dupa mai bine de 2 luni de pauza.