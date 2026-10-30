După trei victorii consecutive în „era Reghecampf”, FCSB pierdut surprinzător în fața Gloriei Bistrița, în etapa a 2-a din Cupa României, scor 0-1.

Salariul faraonic pe care îl primește Aymen Boutoutaou la FCSB

Aymen Boutoutaou a sosit în perioada de transferuri de vară la FCSB, când Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 1,35 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Sochaux, din Liga a 2-a din Franța.

Evoluțiile algerianului au fost fluctuante, acesta fiind criticat în dese rânduri de către patronul FCSB. Ei bine, după victoria obținută în fața lui Dinamo, Boutoutaou părea că a intrat în grațiile lui Gigi Becali, omul de afaceri declarând că acesta „și-a scos banii”.

Doar câteva zile a ținut perioada lipsită de vorbe tăioase. După înfrângerea suferită la Bistrița, Gigi Becali a revenit la vechile practici și a ținut să precizeze că Aymen Boutoutaou nu este, de fapt, fotbalist. Mai mult decât atât, patronul FCSB a dezvăluit că algerianul are un salariu faraonic: 40.000 de euro pe lună!

„Cine a crezut că nu bate Bistrița, chiar dacă e echipa a doua? Este, dar sunt jucători, au contracte. Boutoutaou are 40.000 de euro pe lună. Am zis că și-a scos banii. Ce am zis am zis.

Boutoutaou a intrat și o pierdea. A avut și o lovitură când nu știe ce a vrut să facă. Nu este valoare. Când ești fotbalist la FCSB, unul dintre voi trebuie să intre să schimbe situația. Când l-am văzut la meciul cu Rapid am zis că trebuie să joace. Și-a scos banii atunci, nu îmi iau vorbele înapoi. Eu mi-am făcut părerea de la început cu Boutoutaou, dar speram că e posibil să se întâmple ceva. Eu încă cred, dar fotbalul nu trebuie să îl iei în relaxare. Dacă ai unde să pasezi, pasează. De ce te învârți în loc cu mingea, ești titirez?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.