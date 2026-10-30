Deși venea după o serie de trei victorii în SuperLiga, FCSB a cedat în etapa a 2-a din Cupa României. Formația roș-albastră a cedat la limită în deplasarea de la Gloria Bistrița, scor 0-1.

Mihai Stoica, aproape de bătaie după Gloria Bistrița - FCSB

În urma rezultatului înregistrat, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a picat pe locul secund în grupa C, cu 3 puncte, iar speranțele calificării se pun în ultimul duel, cel cu Csikszereda.

Revenind la duel, la scurt timp după fluierul final a avut loc un eveniment reprobabil. Mihai Stoica, oficialul FCSB, a fost agresat de către un suporter.

Mai exact, Florin Cilică, un cunoscut realizator de radio și totodată fan al Gloriei Bistrița, s-a năpustit asupra lui Mihai Stoica. Cătălin Făiniși, ofițerul de presă de la FCSB, a fost cel care a intervenit, pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Suporterul a ținut să îi reproșeze lui Mihai Stoica că l-a bătut o echipă de Liga a 2-a a României, amintind de declarația lui „MM” de anul trecut, când oficialul FCSB a spus că a fost înjurat non-stop la Bistrița.

„Mno, acuma de cine te mai iei, cu cine mai ai treabă? Te-a bătut o echipă de liga a doua. Rușine!", a fost reproșul adus de către Florin Cilică.