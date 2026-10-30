Meciul reprezintă și un duel între internaționalii români Andrei Rațiu și Ionuț Radu.
Andrei Rațiu a primit vestea din partea antrenorului înaintea duelului cu Ionuț Radu: ”Ședința de azi e crucială!”
Rayo Vallecano se va duela cu Celta Vigo sâmbătă seară, de la 17:15, în etapa a 11-a din La Liga.
Prezența fundașului lateral este, însă, incertă. Fotbalistul român nu a făcut parte din lotul lui Rayo Vallecano în ultimele patru partide ale formației din Vallecas, însă Rațiu se apropie de revenirea pe teren.
Rațiu s-a confruntat după meciurile echipei naționale cu probleme musculare, însă sunt șanse ca fundașul lateral să poată evolua împotriva lui Celta Vigo, cel puțin așa susține antrenorul Benat San Jose.
Antrenorul lui Rayo Vallecano a dezvăluit că fotbalistul român se simte bine, iar, în urma concluziilor trase în urma antrenamentului care se va desfășura azi, va lua o decizie în privința lui Rațiu.
”Rațiu înregistrează progrese foarte bune. S-a descurcat foarte bine la antrenamentul de astăzi. Mâine va avea loc un antrenament decisiv pentru a vedea dacă va putea fi disponibil”, a spus tehnicianul.
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