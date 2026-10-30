A văzut golurile lui Bîrligea și a luat foc! Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului

A văzut golurile lui Bîrligea și a luat foc! Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului Serie A
SPORT.RO
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Gigi Becali a comentat evoluția lui Daniel Bîrligea din Frosinone - Lecce 5-1.

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Daniel Bîrligea a „spart gheața” și a reușit primele goluri în Serie A. Acestea au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1.

Gigi Becali, declarația serii după „dubla” atacantului

Gigi Becali urmărește cu mare interes partidele disputate de Frosinone. Italienii au plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul atacantului, iar în contract este stipulată și o clauză importantă: dacă nu va retrograda, Frosinone va plăti încă 3,5 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea.

Patronul FCSB a mărturisit că are un regret după transferul atacantului: faptul că nu a pus o clauză de calificare în cupele europene, în condițiile în care cei de la Frosinone erau dispuși să accepte această condiție.

”La Frosinone m-am uitat, normal că m-am uitat. Acum mă uit pe aplicație la Serie A mai mult decât mă uit la România. A dat și Bîrligea două goluri, acum au 17 puncte, celelalte (n.r. echipele din zona retrogradării) au 5. Nu mai au cum să retrogradeze.

Mie îmi pare rău că n-am pus clauză că dacă se califică în cupele europene să mai iau vreo 3 milioane, că ei o puneau! Eu nu m-am gândit. Problema e că ei joacă foarte bine, au făcut egal cu Atalanta, vă dați seama?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Nemulțumirea lui Gigi Becali

În stilul caracteristic, omul de afaceri a expus că nu își dorește ca evoluțiile lui Bîrligea să fie apreciate. Motivul? Ca italienii să nu dorească transferul definitiv, iar atacantul să revină la FCSB.

”Vedeai vreodată să știu eu fotbalul italian, să știu rezultate? Să vezi ce le studiez eu acum! Normal că e vorba de bani, sunt 5 milioane! Că a marcat nu-mi convine.

El dacă joacă prost, lor nu le mai convine să-i dea salariu și îmi vor da mie banii că sunt obligați. Dar nu sunt obligați să îl țină pe jucător. Deci, pot să iau 5 milioane și să iau și jucătorul! Da, glumesc (n.r. râde)...”, a mai spus patronul FCSB.

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