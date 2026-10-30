SuperLiga avansează cu pași repezi, echipele pregătindu-se pentru runda cu numărul 14. În acest moment, ierarhia este condusă de Dinamo, formația din Ștefan cel Mare fiind urmărită de aproape de către Universitatea Craiova și Rapid.

Când are loc derby-ul Dinamo - Rapid, din etapa 20

Cum următoarea rundă de campionat se dispută în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie, iubitorii fotbalul autohton se gândesc deja la perioada sărbătorilor de iarnă. Ultima etapă din anul 2026 se va disputa în weekendul 19-20 decembrie.

În etapa cu numărul 20 se va disputa și derby-ul dintre Dinamo și Rapid. LPF şi deţinătorul de drepturi TV au stabilit programul etapei a 20-a, ultima din anul 2026. Orele de disputare vor fi stabilite ulterior, a anunţat Liga, pe site-ul oficial.

Programul etapei:

Vineri, 18 decembrie

Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

CFR 1907 Cluj - Corvinul Hunedoara

Sâmbătă, 19 decembrie

Petrolul Ploieşti - FC Voluntari

Farul Constanţa - FC Argeş

FC Botoşani - FCSB

Duminică, 20 decembrie

UTA Arad - Universitatea Cluj

Dinamo - FC Rapid

Luni, 21 decembrie

Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi

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