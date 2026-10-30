În urmă cu câteva zile, Ionuț Chirilă a descris meciul drept ”adevăratul derby al României”, lucru ce i-a adus multe critici.

Dănuț Lupu l-a făcut praf pe Ionuț Chirilă: ”Vindea pantofi din portbagaj!”

Dănuț Lupu a avut o reacție acidă după declarația făcută de Ionuț Chirilă. Fostul fotbalist l-a sfătuit pe antrenorul de la CS Dinamo să se abțină de la astfel de comentarii și a transmis că, cel mai probabil, din cauza declarațiilor date de-a lungul timpului, i s-au închis multe portițe.

Lupu a continuat și l-a ”taxat” pe Ionuț Chirilă și pentru declarațiile pe care antrenorul le-a făcut de-a lungul vremii la adresa regretatului Mircea Lucescu, pe care l-a acuzat în repetate rânduri că l-a ”interzis” la mai multe echipe.

”Eu i-aș da un sfat să stea mai așa… să calce frâna în declarații. Poate asta i-a dăunat de-a lungul timpului și nu a ajuns antrenor unde a vrut el. Poate din cauza gurii lui, nu pentru că știe sau nu să antreneze. Acum o să fiu răutăcios cu el, e prietenul meu, dar în afara faptului că ai scos niște copii prin 1987, 1988, 1989, ce ai mai făcut pe unde ai fost?

El tot declară că din cauza lui nea Mircea nu a ajuns el antrenor. Dar ce i-a făcut nea Mircea? Uite, dacă primești o echipă și promovezi și scoți 5-6 fotbaliști, pot să-ți fac eu rău? Acum nu vreau să fiu răutăcios cu el, dar în afara faptului că, pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj… Da, am fost răutăcios, Ionuț, scuză-mă”, a spus Dănuț Lupu la Fanatik.