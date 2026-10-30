Bavarezii au luat legătura cu reprezentanții lui Martin Odegaard (27 de ani), căpitanul lui Arsenal, iar acesta ar lua în calcul o mutare pe Allianz Arena, potrivit Sky Sport Germania.

Contractul lui Odegaard cu Arsenal expiră în vara anului 2028, iar negocierile pentru prelungirea înțelegerii nu au înregistrat progrese importante în ultimele luni. Conducerea londonezilor vrea să evite situația în care fotbalistul intră în ultimul an de contract fără un acord, astfel că discuțiile au devenit o prioritate.

Bayern Munchen pregătește oferta pentru Odegaard

Arsenal nu exclude o despărțire de căpitanul său în vara viitoare, dacă cele două părți nu ajung la un acord. Clubul nu vrea să riște să-l piardă gratis în 2028, iar o ofertă consistentă ar putea schimba situația.

Bayern a menținut contactul cu anturajul norvegianului de-a lungul timpului, chiar dacă nu are în prezent o nevoie urgentă pe postul său. Odegaard ar fi deschis unei mutări în Germania, iar interesul pare să fie reciproc.

Mijlocașul a ajuns la Arsenal în 2021, după un împrumut de la Real Madrid, pentru aproximativ 35 de milioane de euro. A devenit căpitanul echipei și a contribuit la câștigarea primului titlu în Premier League după 22 de ani, dar și la calificarea în finala Champions League din sezonul trecut.