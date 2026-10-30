Bîrligea, într-o companie selectă: dubla sa îl plasează lângă unul dintre marii atacanți ai României

Daniel Bîrligea tocmai a reușit să iasă din tiparul fotbaliștilor români care părăsesc Superliga noastră și, în foarte multe cazuri, o dau în bară la prima lor echipă din străinătate.

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Desigur, e prematur să spunem că fostul vârf al FCSB-ului s-a impus în Serie A, la Frosinone, însă putem constata o reușită atipică în cazul unui fotbalist român. Concret, spre deosebire de alte vedete ale Superligii, care se „lipesc“ de bancă la formații de peste hotare, fără să reușească să convingă antrenorul că merită să joace mai des, Daniel Bîrligea tocmai a profitat de șansa care i s-a oferit.

În perioada 12 septembrie – 25 octombrie, Frosinone a jucat cinci meciuri, în Serie A. În aceste partide, Bîrligea a primit... 1 minut! Pentru că, în trei rânduri a fost lăsat pe banca de rezerve, iar de la meciul Napoli – Frosinone (3-0) a lipsit din cauza unei accidentări.

Ieri însă, când a primit mai multe minute după cele cinci jocuri în care fusese marginalizat, Bîrligea a făcut show: dublă în victoria cu Lecce de acasă, scor 5-1. Prin reușitele sale din minutele 72 și 90 +4 – Bîrligea a fost introdus pe teren, în minutul 70 – atacantul de 1,83 de metri a devenit primul jucător român cu o dublă, în Serie A, după foarte mulți ani!

Bîrligea, lângă Mutu după 14 ani

Chiar dacă, în ultimele sezoane, prin Serie A au trecut nume importante din fotbalul românesc, precum Dennis Man, Valentin Mihăilă și Răzvan Marin, nici unul n-a reușit să înscrie de două ori într-o partidă din prima ligă italiană.

Până la Bîrligea, ultimul fotbalist român cu două reușite într-un meci din Serie A fusese... Adrian Mutu. Care s-a lăsat de fotbal de vreo zece ani. Fostul mare internațional, cu 103 goluri în Serie A (!), a avut ultima sa dublă în meciul Cesena – Novara (3-1), disputat pe 15 ianuarie 2012. Atunci, în etapa a 18-a din Serie A, Mutu a înscris în minutele 20 și 39 pentru formația gazdă.

Și, ca să ne reamintem cât de mare a fost Mutu, poreclit „Briliantul“, trebuie să pomenim că, de-a lungul carierei sale în Serie A, atacantul român a reușit numai puțin de 12 duble, în diferite partide din campionatul italian!