Bîrligea, într-o companie selectă: dubla sa îl plasează lângă unul dintre marii atacanți ai României

Bîrligea, într-o companie selectă: dubla sa îl plasează lângă unul dintre marii atacanți ai României Stranieri
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vârful de 26 de ani, împrumutat de FCSB la Frosinone, a făcut un meci mare, în ultima etapă din Serie A.

TAGS:
daniel birligeaFrosinoneLecceAdrian Mutu
Din articol

Daniel Bîrligea tocmai a reușit să iasă din tiparul fotbaliștilor români care părăsesc Superliga noastră și, în foarte multe cazuri, o dau în bară la prima lor echipă din străinătate.

  • Daniel birligea 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Desigur, e prematur să spunem că fostul vârf al FCSB-ului s-a impus în Serie A, la Frosinone, însă putem constata o reușită atipică în cazul unui fotbalist român. Concret, spre deosebire de alte vedete ale Superligii, care se „lipesc“ de bancă la formații de peste hotare, fără să reușească să convingă antrenorul că merită să joace mai des, Daniel Bîrligea tocmai a profitat de șansa care i s-a oferit.

În perioada 12 septembrie – 25 octombrie, Frosinone a jucat cinci meciuri, în Serie A. În aceste partide, Bîrligea a primit... 1 minut! Pentru că, în trei rânduri a fost lăsat pe banca de rezerve, iar de la meciul Napoli – Frosinone (3-0) a lipsit din cauza unei accidentări.

Ieri însă, când a primit mai multe minute după cele cinci jocuri în care fusese marginalizat, Bîrligea a făcut show: dublă în victoria cu Lecce de acasă, scor 5-1. Prin reușitele sale din minutele 72 și 90 +4 – Bîrligea a fost introdus pe teren, în minutul 70 – atacantul de 1,83 de metri a devenit primul jucător român cu o dublă, în Serie A, după foarte mulți ani!

Bîrligea, lângă Mutu după 14 ani

Chiar dacă, în ultimele sezoane, prin Serie A au trecut nume importante din fotbalul românesc, precum Dennis Man, Valentin Mihăilă și Răzvan Marin, nici unul n-a reușit să înscrie de două ori într-o partidă din prima ligă italiană.

Până la Bîrligea, ultimul fotbalist român cu două reușite într-un meci din Serie A fusese... Adrian Mutu. Care s-a lăsat de fotbal de vreo zece ani. Fostul mare internațional, cu 103 goluri în Serie A (!), a avut ultima sa dublă în meciul Cesena – Novara (3-1), disputat pe 15 ianuarie 2012. Atunci, în etapa a 18-a din Serie A, Mutu a înscris în minutele 20 și 39 pentru formația gazdă.

Și, ca să ne reamintem cât de mare a fost Mutu, poreclit „Briliantul“, trebuie să pomenim că, de-a lungul carierei sale în Serie A, atacantul român a reușit numai puțin de 12 duble, în diferite partide din campionatul italian!

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
1 milion de euro pentru Andrei Cordea! Oferta primită de CFR Cluj
1 milion de euro pentru Andrei Cordea! Oferta primită de CFR Cluj
Dănuț Lupu, atac devastator la adresa lui Ionuț Chirilă: ”Vindea pantofi din portbagaj!”
Dănuț Lupu, atac devastator la adresa lui Ionuț Chirilă: ”Vindea pantofi din portbagaj!”
Ciprian Marica a comparat un rapidist cu Raphinha de la Barcelona: „Pasator excelent!”
Ciprian Marica a comparat un rapidist cu Raphinha de la Barcelona: „Pasator excelent!”
Iubita lui Bîrligea nu s-a abținut! Reacție superbă după primele goluri în Serie A
Iubita lui Bîrligea nu s-a abținut! Reacție superbă după primele goluri în Serie A
Andrei Rațiu a primit vestea din partea antrenorului înaintea duelului cu Ionuț Radu: ”Ședința de azi e crucială!”
Andrei Rațiu a primit vestea din partea antrenorului înaintea duelului cu Ionuț Radu: ”Ședința de azi e crucială!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB!

El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB!

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”


Recomandarile redactiei
Dănuț Lupu, atac devastator la adresa lui Ionuț Chirilă: ”Vindea pantofi din portbagaj!”
Dănuț Lupu, atac devastator la adresa lui Ionuț Chirilă: ”Vindea pantofi din portbagaj!”
Andrei Rațiu a primit vestea din partea antrenorului înaintea duelului cu Ionuț Radu: ”Ședința de azi e crucială!”
Andrei Rațiu a primit vestea din partea antrenorului înaintea duelului cu Ionuț Radu: ”Ședința de azi e crucială!”
Iubita lui Bîrligea nu s-a abținut! Reacție superbă după primele goluri în Serie A
Iubita lui Bîrligea nu s-a abținut! Reacție superbă după primele goluri în Serie A
Scandal după Cupa României! Acuzați că au lăsat dezastru în urma lor, cei de la FCSB se apără: ”Îți venea să vomiți!”
Scandal după Cupa României! Acuzați că au lăsat dezastru în urma lor, cei de la FCSB se apără: ”Îți venea să vomiți!”
Cum a ajuns Stamford Bridge prea mic pentru Chelsea, deși a fost proiectat ca unul dintre cele mai mari stadioane din Anglia. Povestea unei arene istorice din Premier League
Cum a ajuns Stamford Bridge prea mic pentru Chelsea, deși a fost proiectat ca unul dintre cele mai mari stadioane din Anglia. Povestea unei arene istorice din Premier League
Alte subiecte de interes
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Cine nu are Bătrâna Doamnă să-și cumpere! Juventus Torino s-a mai distrat cu o adversară și este neînvinsă din septembrie
Cine nu are Bătrâna Doamnă să-și cumpere! Juventus Torino s-a mai distrat cu o adversară și este neînvinsă din septembrie
Campioana Napoli, distrusă pe teren propriu de nou-promovata Frosinone! Scor ireal pe ”Stadio Diego Armando Maradona”
Campioana Napoli, distrusă pe teren propriu de nou-promovata Frosinone! Scor ireal pe ”Stadio Diego Armando Maradona”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Portarul Farului Constanța s-a transferat în Serie A
Portarul Farului Constanța s-a transferat în Serie A
CITESTE SI
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

stirileprotvO familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!