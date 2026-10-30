După doi ani foarte buni la FCSB, Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui împrumut în Serie A. Frosinone și-a asigurat serviciile atacantului pentru suma de 1,5 milioane de euro.
Antonia Salanță, reacție superbă după golurile lui Bîrligea din Serie A
Mai mult rezervă de la mutarea în Serie A, Daniel Bîrligea a „spart gheața” și a reușit primele goluri în Serie A. Acestea au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1.
Logodnica fotbalistului nu a trecut cu vederea „dubla” reușită, iar la scurt timp a postat un mesaj superb pe contul oficial de Instagram.
Mai exact, Antonia Salanță a postat o fotografie cu Daniel Bîrligea, iar mesajul a fost unul sugestiv: „So, so, so, so proud of you (n.r. - atât de mândră de tine)”.
Cei doi s-au mutat în Italia după transferul la Frosinone. De menționat este că cei doi sunt obișnuiți cu țara de lângă mare Adriatică, în condițiile în care Bîrligea a făcut primii pași în fotbal în Peninsulă, iar Antonia studiile la Milano.