În contextul problemelor financiare de la CFR Cluj, Andrei Cordea a fost o adevărată „gură de oxigen” pentru clubul din Gruia. Atacantul a livrat constant, iar în remiza cu Dinamo a deschis scorul cu o execuție superbă din afara careului.

1 milion de euro pentru Andrei Cordea! Oferta primită de CFR Cluj

Andrei Cordea a fost aproape să îi părăsească pe ardeleni inclusiv pe finalul perioadei de mercato din vară. Universitatea Craiova a dorit transferul jucătorului, însă acesta a decis în cele din urmă să continue la formația din Gruia.

În prezent clubul se află în insolvență, iar orice ban intrat este binevenit. În acest context, CFR Cluj a primit o ofertă pe numele lui Andrei Cordea.

Fanatik notează că pentru Andrei Cordea există interes din campionatul Chinei. O formație asiatică dorește să achite nu mai puțin de 550.000 de euro pentru ca mutarea să se realizeze.

Mai mult decât atât, Andrei Cordea ar urma să încaseze un salariu important: 1 milion de euro. Clauza de reziliere a jucătorului este de 1 milion de euro și rămâne de văzut dacă CFR Cluj va da curs interesului, cât și dacă atacantul va dori să părăsească, din nou, România.