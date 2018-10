OFERTA COLOSALA a lui 50 Cent pentru Khabib: 2 milioane de dolari pentru o singura lupta! Raspunsul de doar 2 cuvinte al rusului

Khabib Nurmagomedov a devenit un adevarat star in MMA dupa victoria in fata lui Conor McGregor.

Neinvins in 27 de lupte in MMA, Khabib a obtinut ultima victorie la UFC 229 intr-un mod impresionant - l-a facut sa cedeze pe Conor McGregor in runda a 4-a, rusul castigand primele 2 runde ale main-eventului. Scandalul de dupa meci cand Khabib a sarit din cusca la Dillon Danis face insa viitorul luptatorului sa fie unul incert.

Comisia Atletica, cea care guverneaza luptele din MMA, i-a blocat bursa de 2 milioane de dolari si urmeaza sa-l sanctioneze pe Khabib. Acesta a pus insa mana pe centura UFC - totusi, Khabib a amenintat ca pleaca din companie daca Zubaira Tukhugov, colegul sau, va fi dat afara dupa ce s-a batut cu McGregor dupa meci!

Pe langa oferta din WWE primita de Khabib, acesta a mai primit o oferta - de la 50 Cent, cel care este ambasador pentru Bellator. "Cred ca UFC greseste in modul in care il trateaza pe Khabib, n-au facut la fel cu McGregor. As plati 2 milioane de dolari pe loc daca va lupta pentru mine in Bellator. Ma ocup apoi de Dana (nr White, presedintele UFC) si de contract. UFC-ul nu este singura companie. Zubaira este si el bine primit". Raspunsul lui Khabib nu s-a lasat mult asteptat si a fost scurt si la obiect: "Trimite-mi locul"