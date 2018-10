ULTIMA ORA | Decizia luata de Comisia Atletica dupa RAZBOIUL de la McGregor - Khabib! Ambii sunt in mare pericol

Comisia Atletica din Nevada a dictat o suspendare provizorie pana cand va fi dictata sanctiunea, la finalul acestei luni.

Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov au fost suspendati temporar de catre Comisia Atletica din Nevada, cea care guverneaza luptele din artele martiale mixte, pana cand va fi finalizata investigatia dupa incidentele grave de la finalul main eventului de la UFC 229.

Khabib l-a facut pe McGregor sa cedeze in runda a 4-a pentru ca apoi sa izbucneasca 2 conflicte - unul in afara custii, Khabib sarind la bataie cu Dillon Danis, partenerul de antrenament al lui McGregor; celalalt a avut loc in ring intre McGregor si varul lui Khabib.

La finalul acestei luni va avea loc audierea iar Comisia Atletica va decide sanctiune drastice impotriva celor doi luptatori - ambii risca o suspendare importanta si o amenda uriasa. In cazul in care suspendarea lui Khabib va fi de o durata mai mare, UFC ar putea sa decida sa-i retraga titlul castigat lui Khabib.