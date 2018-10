Romanul care se antreneaza cu McGregor se bate sambata dimineata in USA! Cum comenteaza bataia lui Conor cu Khabib

Ion Pascu lupta cu Lorenz Larkin sambata dimineata, in USA.

Ion Pascu, poreclit Bombardierul, a devenit cunoscut la nivel mondial in ultima luna, dupa ce a aparut in mai multe sedinte de pregatire alaturi de superstarul Conor McGregor. Romanul se antreneaza in Irlanda, la sala lui McGregor, si a fost laudat de acesta dupa mai multe meciuri la antrenament.

Pascu e considerat cel mai bun luptator de MMA din Romania, avand victorii in cele mai tari promotii din Europa, iar sambata dimineata lupta in gala Bellator cu un american foarte cunoscut, Lorenz Larkin.

Este fara doar si poate cel mai important meci din istoria MMA-ului romanesc, desi au mai fost romani care au luptat in Bellator sau in UFC, numele adversarului si faptul ca e pe main card fac din acest meci unul istoric.

Luptatorul nostru a declarat ca e pregatit pentru a face un meci mare: "E adevarat, m-am antrenat alaturi de McGregor, ne-am ajutat unul pe celalalt. Sunt foarte pregatit sa fac un meci mare, am facut si categoria, totul este perfect. Astept ca sambata dimineata sa aduc o victorie importanta Romaniei", a spus Pascu pentru www.sport.ro.

Pascu a comentat si incidentul dintre Khabib si McGregor, ce a avut loc dupa finalul meciului: "Pentru mine sportivitatea trebuie sa fie pe primul loc. Pune sportul pe care il practicam intr-o lumina urata si imi pare rau ca s-a intamplat asta", a spus Pascu.