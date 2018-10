SCANDALUL dintre Khabib si McGregor a cucerit lumea! Anuntul incredibil facut astazi: nu s-a mai intamplat NICIODATA asa ceva

Gala la care s-au luptat Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov este, de departe, cea mai tare din istoria UFC!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

UFC 229 va ramane in istorie ca fiind una dintre cele mai tari gale din istoria artelor martiale mixte. Conor McGregor a fost invins in main event de catre Khabib Nurmagomedov, pentru ca inainte de acel meci sa fie lupta dintre Tony Ferguson si Anthony Pettis, castigata de primul.

Conform estimarilor, gala a strans nu mai putin de 2.4 milioane de PPV-uri vandute la nivel mondial, fiind de departe cel mai mare succes din istoria UFC-ului. Fiind insa vorba de audienta la nivel global, este dificil de comparat cu alte gale din box, insa cert este ca doar meciurile lui Mayweather cu Pacquiao, McGregor si De la Hoya au fost mai cumparate prin sistemul pay-per-view, insa cam atat! Gala s-a vandut mai bine decat cele la care lupta Mike Tyson!

Astfel, revenirea lui McGregor in ringul UFC pare fireasca, cel putin din punct de vedere financiar. UFC 229 nu a fost tranmisa in sistem PPV in Marea Britanie, altfel numarul ar fi fost si mai mare. Insa luptele viitoare ale lui McGregor vor fi transmise prin PPV in Marea Britanie, scrie MMA News.