BOMBA! Khabib a anuntat ca PLEACA din UFC: "Pastrati banii, sa va ramana in GAT!" Ce oferta a primit imediat

Rusul Khabib Nurmagomedov e nemultumit in urma scandalului de la finalul victoriei cu Conor McGregor.

Khabib poate lasa UFC pentru ...WWE! Rusul a primit o oferta din partea lui Vince McMahon si a companiei sale de miliarde de dolari.



"WWE mi-a cerut sa sar la ei. Ce credeti?", a postat Khabib pe Twitter, impreuna cu prima tinta a sa din wrestling: Brock Lesner.

In wrestling i-ar fi mult mai usor lui Khabib: luptele nu sunt reale, iar totul este conturat in jurul acestora, fiind un spectacol cu zeci de milioane de privitori.



Chiar daca nu pare incantat de ideea de a trece la wrestling, Khabib ar putea sa nu prea aiba de ales. Viitorul sau in UFC este incert in acest moment. El a cerut organizatiei sa nu-l pedepseasca pe colegul din echipa sa, luptatorul Zubaira Tukhugov, care l-a lovit pe Conor McGregor in imbulzeala de la finalul luptei din Vegas.

Khabib le-a scris un mesaj mai lung celor din UFC in care a acuzat tratamentul preferential aplicat lui McGregor si a anuntat ca e gata sa rupa contractul cu compania americana.

"Ati concediat pe cineva atunci cand echipa lor a atacat un autobuz si a ranit cateva persoane? Puteau sa omoare pe cineva acolo, de ce nu zice nimeni nimic despre faptul ca mi-a insultat tara natala, religia, natia, familia?

De ce imi pedepsiti echipa, cand ambele echipe s-au luptat? Daca spuneti ca eu am inceput, atunci nu sunt de acord. Am terminat ce a inceput el. In orice caz, pedepsiti-ma pe mine, Zubaira nu e vinovat cu nimic. Daca aveti impresia ca o sa tac, va inselati. Nu uitati ca McGregor a fost primul care l-a lovit pe fratele meu, urmariti imaginile video. Daca ati decis sa-l concediati pe Zubaira, atunci o sa ma pierdeti si pe mine. In Rusia nu renunti niciodata la fratii sai si o sa merg pana la capat pentru fratii mei. Daca il dati afara, nu uitati sa-mi trimiteti si mie contractul rupt. Sau poate o sa-l rup eu singur.

Si inca ceva: puteti sa pastrati banii pe care i-ati blocat. Sunteti foarte ocupati cu ei, sper sa va ramana in gat. Ne-am aparat onoarea si asta e cel mai important lucru pentru mine. O sa mergem pana la capat", a scris Khabib pe Instagram.