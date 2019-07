MECIUL SECOLULUI s-ar putea juca din nou! Anuntul facut in urma cu scurt timp: cand ar putea avea loc DUELUL GIGANTILOR

Confruntarea colosilor ar putea avea parte de episodul 2.

Dana White, seful UFC, este increzator ca duelul dintre Khabib Nurmagomedov si Conor McGregor ar putea avea parte de un meci revansa. Confruntarea ar putea avea loc in septembrie, anul viitor.

"Va fi o lupta colosala si e absolut posibil sa aiba loc, da! Realistic, lupta ar putea avea loc in luna septembrie a anului viitor", a declarat White.

Khabib l-a distrus pur si simplu pe Conor McGregor, in meciul avut de cei doi in 2018. Rusul l-a invins pe irlandez inainte de limita, prin strangulare. Tatal lui Khabib, cel care conduce familia Nurmagomedov dupa vechea traditie avara, a declarat ca au oferta de 15 milioane de dolari din partea UFC pentru o revansa cu superstarul irlandez in 2019.