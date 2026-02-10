Aici, Malinin a executat un backflip (n.r. – salt înapoi), care timp de 50 de ani fusese interzis în această probă! Elementul a fost reintrodus în regulament, acum doi ani, pentru că mult timp a fost considerat mult prea periculos. Malinin l-a pus în practică, sub privirile admirative ale unor spectatori uluiți printre care s-a aflat și legendarul Novak Djokovic (Serbia, 38 de ani, 4 ATP).

După ce a devenit noua senzație a Jocurilor Olimpice de Iarnă, succesul lui Ilia Malinin a fost analizat de experții Eurosport. Iată ce au spus aceștia despre americanul de 21 de ani.

*Alban Preaubert: Ilia Malinin are, într-adevăr, corpul perfect pentru sărituri și patinaj artistic. Are un raport ideal între greutate și putere. Centrul său de greutate este relativ jos. [...] Are o forță mentală de oțel. Nu se teme de nimic și nu-și impune niciodată limite. Se autointitulează Zeul Quad. Spune că a încălcat legile fizicii. Are o încredere de sine enormă, ceea ce îl ajută să fie atât de puternic. Are o putere reală în picioare. Și lucrează la asta și în afara patinoarului. Face multă pregătire fizică.

*Javier Fernandez: Este un patinator tânăr, încă nu are 22 de ani. Din punct de vedere tehnic, nu putem spune că mai are de îmbunătățit, pentru că este excepțional, dar din punct de vedere artistic și expresiv, poate continua să se perfecționeze. Este complet normal. Este ceva ce ni s-a întâmplat tuturor patinatorilor. Nu înseamnă că îi lipsește ceva. Va continua să se perfecționeze și vom vedea mult mai multe de la el. Și cred că este un lucru pozitiv să știi că mai ai loc de îmbunătățiri. Vorbim despre cineva care a fost deja campion mondial. Cred că a devenit și un fenomen viral. Este un sportiv care a arătat lumii că poți face mai mult decât înainte, că poți depăși limitele. [...] Îmi place foarte mult atitudinea lui față de toate acestea, și anume că nu se gândește la medalie, ci se gândește să patineze bine, să se bucure de moment, ceea ce, în final, este treaba pe care trebuie să o facă, ceea ce este cel mai inteligent lucru de făcut pentru a încerca să nu facă greșeli și să se concentreze doar pe a câștiga, a câștiga, a câștiga.