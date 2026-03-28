„Zeul cvadruplelor”, în vârstă de 21 de ani, care a ajuns la Praga purtând povara unui eşec care l-a privat de medalia de aur olimpică şi hotărât să-şi ia revanşa, a obţinut 218,11 puncte la programul liber, care a inclus cinci sărituri cvadruple, şi un total de 329,40 puncte.

„Cu siguranţă m-am simţit foarte susţinut şi iubit de public”, a declarat Malinin. „La fiecare element pe care l-am executat, spectatorii m-au încurajat şi am simţit asta pe tot parcursul programului meu. Aşteptarea mea era să termin programul lung fără greşeli şi cred cu siguranţă că asta s-a întâmplat.”

Medaliatul cu argint olimpic Yuma Kagiyama din Japonia a urcat de pe locul şase după programul scurt şi a terminat pe locul al doilea cu 306,67 puncte, după un program liber elegant şi impecabil pe muzica din „Turandot” de Puccini.

Conaţionalul său, Shun Sato, medaliat cu bronz luna trecută la Milano, s-a clasat pe locul al treilea cu 288,54 puncte, după ce şi-a prezentat programul pe muzica din „Pasărea de foc” a lui Stravinski.

Mikhail Shaidorov din Kazahstan, campionul olimpic de la Milano, nu a concurat la Praga.

Malinin a intrat în finala de la O2 Arena din Praga cu un avans confortabil, după ce a obţinut un punctaj personal record de 111,29 în programul scurt, care i-a asigurat un avantaj de peste nouă puncte faţă de restul concurenţilor.

Programul său — intitulat „The Voice” şi acompaniat de propria sa voce — nu a reuşit să egaleze punctajul său record mondial de 238,24 stabilit la finala Grand Prix din decembrie, când a executat şapte sărituri cvadruple, inclusiv cvadruplu Axel, o săritură pe care numai el a reuşit să o execute în competiţie. Dar a fost o îmbunătăţire uriaşă de aproape 62 de puncte faţă de Milano.

