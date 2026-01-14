Medaliații cu aur de la Jocurile Olimpice, scandal în toată regula

Cizeron, care participă săptămâna aceasta la Campionatele Europene alături de noua sa parteneră, Laurence Fournier Beaudry, a declarat că este ţinta unei campanii de denigrare în legătură cu memoriile lui Papadakis, „So as Not to Disappear” (Pentru a nu dispărea), care urmează să fie lansate joi.

Papadakis şi Cizeron, care au format o echipă încă din copilărie, au fost printre cele mai titrate echipe de dans pe gheaţă din istorie, câştigând cinci titluri mondiale şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022.

Au declarat că vor lua o pauză în iunie 2022 şi şi-au anunţat retragerea doi ani mai târziu.

În fragmente publicate de mass-media franceză, Papadakis a descris o relaţie „dezechilibrată”, numindu-l pe Cizeron „obsedat de control” şi „exigent” şi a spus că se simţea adesea „sub controlul lui”.