Medaliații cu aur de la Jocurile Olimpice, scandal în toată regula
Cizeron, care participă săptămâna aceasta la Campionatele Europene alături de noua sa parteneră, Laurence Fournier Beaudry, a declarat că este ţinta unei campanii de denigrare în legătură cu memoriile lui Papadakis, „So as Not to Disappear” (Pentru a nu dispărea), care urmează să fie lansate joi.
Papadakis şi Cizeron, care au format o echipă încă din copilărie, au fost printre cele mai titrate echipe de dans pe gheaţă din istorie, câştigând cinci titluri mondiale şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022.
Au declarat că vor lua o pauză în iunie 2022 şi şi-au anunţat retragerea doi ani mai târziu.
În fragmente publicate de mass-media franceză, Papadakis a descris o relaţie „dezechilibrată”, numindu-l pe Cizeron „obsedat de control” şi „exigent” şi a spus că se simţea adesea „sub controlul lui”.
„În faţa acestei campanii de denigrare, vreau să-mi exprim nedumerirea şi dezacordul faţă de etichetele care mi-au fost atribuite”, a declarat Cizeron într-un comunicat.
„Cartea conţine informaţii false, inclusiv declaraţii pe care nu le-am făcut niciodată, ceea ce consider grav.”
El a adăugat că avocaţii săi au fost instruiţi să ceară încetarea imediată a ceea ce el a numit afirmaţii defăimătoare.
„De mai bine de 20 de ani, am arătat un profund respect pentru Gabriella Papadakis”, a spus Cizeron. „În ciuda erodării treptate a legăturii noastre, relaţia noastră s-a bazat pe colaborare egală şi a fost marcată de succes şi sprijin reciproc.”
Cizeron a făcut echipă cu Fournier Beaudry, care anterior a concurat pentru Canada alături de Nikolaj Sorensen, în martie anul trecut. Fournier Beaudry a obţinut cetăţenia franceză în noiembrie, deschizând calea către eligibilitatea olimpică.
Ei au câştigat cele două competiţii Grand Prix din acest sezon şi au terminat pe locul al doilea, în spatele americanilor Madison Chock şi Evan Bates, la finala Grand Prix de luna trecută.
De la retragerea sa, Papadakis a fost comentatoare pentru evenimente de patinaj artistic. De asemenea, ea este o mare susţinătoare a permiterii echipelor de acelaşi sex să concureze în dansul pe gheaţă.
Ea şi americanca Madison Hubbell au patinat împreună în cadrul unor evenimente pentru a deschide calea pentru ca perechile de acelaşi sex să poată concura oficial, scrie News.ro.