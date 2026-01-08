Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron

Într-o carte care va apărea pe 15 ianuarie la editura Robert Laffont, intitulată Pour ne pas disparaître (Pentru a nu dispărea), patinatoarea în vârstă de 30 de ani dezvăluie motivele care au dus la sfârşitul colaborării lor după mai mulţi ani.

„Am renunţat pentru că mediul în care evoluam devenise profund nesănătos. Eram la capătul puterilor, fizic şi psihic, şi a trebuit să plec pentru a mă proteja”, dezvăluie tânăra în carte, potrivit fragmentelor prezentate joi de ziarul L’Equipe. „Nu aveam de ales.”

Pe lângă agresiunile sexuale pe care le-a suferit în timpul tinereţii sale în lumea patinajului, Gabriella Papadakis prezintă şi contururile şi evoluţia relaţiei sale cu Guillaume Cizeron şi cu propria mamă, care a fost mult timp antrenorul lor. Medaliata cu aur la Beijing explică că uneori avea impresia că ei se aliau împotriva ei pentru a-l favoriza pe patinator.

Şi dacă din punct de vedere sportiv totul a mers bine în 2022, după cruda medalie de argint obţinută la Pyeongchang cu patru ani mai devreme, relaţia lor s-a schimbat, aşa cum povesteşte ea în cartea sa: „În privat, el nu mai este acelaşi, se arată adesea controlant, exigent, critic. Mă abţin să patinez cu el fără supravegherea unui antrenor.”

Pentru a se simţi mai bine, cei doi sportivi francezi au început chiar o terapie de cuplu pentru a pune în cuvinte această relaţie devenită toxică între ei. Şi dacă s-a imaginat pentru scurt timp o revenire în vederea Jocurilor Olimpice din 2026, totul s-a destrămat.

Gabriella Papadakis a căutat să se elibereze de constrângerile feminităţii promovate de patinaj şi a impresionat publicul asociindu-se pe gheaţă cu americanca Madison Hubbell, în timp ce Guillaume Cizeron s-a lansat în cucerirea Milan-Cortina în pereche cu Laurence Fournier Baudry.

Întrebat pe larg de cotidianul L'Equipe, patinatorul în vârstă de 31 de ani a prezentat propria versiune a faptelor. El spune că a compensat adesea stările de spirit ale fostei sale colege de echipă în faţa antrenorilor, sponsorilor şi altor parteneri. În acelaşi mod, şi mai degrabă decât o răzbunare îndreptată împotriva lui, Guillaume Cizeron vede în remarciile acide ale Gabriellei Papadakis expresia unei personalităţi predispuse la depresie.

„Timp de douăzeci de ani, mi-am făcut foarte multe griji pentru ea. Când ai pe cineva lângă tine care nu se simte bine, ai tendinţa să te uiţi pe tine însuţi”, asigură cel care va încerca să devină primul medaliat la dansul pe gheaţă cu două partenere diferite. „În ultimii ani, ea a suferit o comoţie cerebrală, mai multe episoade de depresie... Nu puteam să o ajut cu adevărat, doar să fiu alături de ea în mod necondiţionat şi cu bunătate.”

Nemulţumită de ea însăşi, nemulţumită de mediul patinajului, în care bărbaţii sunt puşi în prim-plan şi consideraţi o raritate, nemulţumită de parteneriatul cu Guillaume Cizeron, Gabriella Papadakis a preferat să pună punct şi să ia cuvântul pentru a încerca să schimbe mentalităţile. Ţintit de cea cu care a câştigat aurul olimpic în 2022, patinatorul a recunoscut, de asemenea, că nu a înţeles amploarea acestei acţiuni şi că a reacţionat foarte prost la primele dezvăluiri publice ale celei pe care o considera o „soră”.

„S-a creat o distanţă, am înţeles că trăiam realităţi paralele. Ştiam că era dificil pentru ea să fie lângă mine, avea mereu sentimentul că eram comparaţi”, a continuat sportivul în vârstă de 31 de ani în interviul acordat ziarului L’Equipe. „Am conştientizat o ranchiună profundă, o întunecime îndreptată împotriva mea.”

„Chiar dacă am temperat reacţia, punând asta pe seama neîndemânării, am simţit o trădare”, a mai spus el.

News.ro

