Prezentarea lotului României şi a probelor la care sportivii români vor concura la JO:

România va fi reprezentată de 28 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Pentru Team Romania bobul este cea mai performantă disciplină sportivă de iarnă. Singura care a adus o medalie, bronz la Grenoble 1968, prin Ion Panţuru - Nicolae Neagoe .

Team Romania: Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu

Mihai Păcioianu, Andrei Nica (rezervă)

Antrenori – Iulian Păcioianu, Dorin Grigore

Medical – Ion Piţa (kinetoterapeut)

Pentru Team Romania bobul este cea mai performantă disciplină sportivă de iarnă. Singura care a adus o medalie, bronz la Grenoble 1968, prin Ion Panţuru - Nicolae Neagoe. Tot de la bob vin şi primele două titluri olimpice de tineret, câştigate în 2020, la Lausanne, de către Georgeta Popescu şi Andrei Nica, la monobob.

La Milano Cortina 2026, România va fi prezentă doar în competiţiile masculine, echipajele pilotului Mihai Tentea vor lua startul la bob de 2 persoane masculine şi în competiţia spectaculoasă a boburilor de 4 persoane. Mihai Tentea este la a 3-a participare olimpică şi va încerca alaturi de colegii lui să îmbunătăţească performanţele de la PyeongChang 2018 şi Beijing 2022. Vor concura pentru tricolori alături de Mihai Tentea: George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica (rezervă). Antrenorii lotului sunt şi ei olimpieni, Iulian Păcioianu şi Dorin Grigore au participat la Jocuri şi ca sportivi.

La Milano Cortina 2026, Mihai Tentea va fi purtător de drapel la Ceremonia de deschidere de la Cortina, alaturi de Raluca Strămăturaru.

LOCUL COMPETIŢIEI

Cortina d’Ampezzo - Centrul de bob, sanie şi skeleton Eugenio Monti

Baza sportivă a fost construită în locul pistei legendare care a găzduit întrecerile de bob, sanie şi skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d'Ampezzo din 1956.

A fost botezată Eugenio Monti, numele emblematicului bober italian supranumit „ Zburătorul Roşu”, care la Jocurile Olimpice de la Grenoble, din 1968, a câştigat aurul olimpic atât la bob două persoane cât şi la bob patru.

Pista a fost terminată la începutul anului 2025, iar în noiembrie 2025, a găzduit prima etapă de Cupa Mondială a sezonului 2025-2026, etapă cu pondere importantă pe drumul calificării la Jocuri.

Program bob

Joi, 12 februarie

12:50* - Bob 2 persoane masculin - Manşa 1 (antrenament oficial)

15:30 - Monobob feminin - Manşa 1 (antrenament oficial)

Vineri, 13 februarie

09:00 - Bob 2 persoane masculin - Manşa 2 (antrenament oficial)

11:45 Monobob feminin - Manşa 2 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 14 februarie

11:00 - Monobob feminin - Manşa 3 (antrenament oficial)

13:30 - Bob 2 persoane masculin - Manşa 3 (antrenament oficial)

Duminică, 15 februarie

11:00 - Monobob feminin - Manşa 1

12:47 - Monobob feminin - Manşa 2

Luni, 16 februarie

11:00 - Bob 2 persoane masculin - Manşa 1

12:57 - Bob 2 persoane masculin - Manşa 2

20:00 - Monobob feminin - Manşa 3

22:04 - Monobob feminin - Manşa 4 (Clasament FINAL)

Marţi, 17 februarie

15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 1 (antrenament oficial)

20:00 - Bob 2 persoane masculin - Manşa 3

22:03 - Bob 2 persoane masculin - Manşa 4 (Clasament FINAL)

Miercuri, 18 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manşa 1 (antrenament oficial)

15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 2 (antrenament oficial)

Joi, 19 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manşa 2 (antrenament oficial)

15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 3 (antrenament oficial)

Vineri, 20 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manşa 3 (antrenament oficial)

19:00 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 1

20:48 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 2

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manşa 1

12:57 - Bob 4 persoane - Manşa 2

20:00 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 3

22:03 - Bob 2 persoane feminin - Manşa 4 (Clasament FINAL)

Duminică, 22 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manşa 3

13:12 - Bob 4 persoane - Manşa 4 (Clasament FINAL)

SĂRITURI CU SCHIURILE

Team Romania: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Antrenori: Florin Spulber, Adrian Comănescu

Participări Team Romania sărituri cu schiurile – 7 ediţii: JO 36, JO 56, JO 92, JO 14, JO 18, JO 22, JO 26

Pentru prima data România va avea 4 săritori cu schiurile la o editie de Jocuri, iar aceştia vor concura în proba pe echipe mixte. Daniela Toth, fostă Haralambie, va concura la a treia editie de Jocuri şi va stabili un record de participare pentru această disciplină. Daniel Cacina va fi la a doua editie olimpică, în timp ce Delia Folea şi Mihnea Spulber vor debuta la Jocuri.

Antrenorii Florin Spulber şi Adrian Comănescu sunt alaturi de sportivi şi mizează pe o clasare bună la echipe mixte.

La Milano Cortina 2026, Daniela Toth va purta drapelul tricolor la Ceremonia de Deschidere de la Pedrazzo, alaturi de Paul Pepene (schi fond).

LOCUL COMPETIŢIEI

Val di Fiemme – Arena de schi sărituri Predazzo

Inaugurat în 1989, Centrul de schi sărituri Predazzo a găzduit prima sa ediţie a Cupei Mondiale în 1990 şi de atunci a devenit o locaţie cheie pentru sporturile de iarnă. Serveşte drept bază de antrenament pentru echipele naţionale italiene de sărituri cu schiurile şi combinată nordică, iar multe echipe internaţionale îl aleg pentru taberele de antrenament de vară pentru pregătirea sezonului de iarnă.

Cu o suprafaţă de 3.000 m pătraţi, centrul sportiv dispune de două trambuline principale de sărituri cu schiurile şi trei trambuline de antrenament mai mici, de diferite dimensiuni, cu facilităţi de ultimă generaţie pentru sportivi, mass-media şi spectatori.

Zonele de alunecare sunt acoperite cu ceramică, iar zonele de aterizare cu material sintetic, asigurând performanţe optime în toate anotimpurile. Iluminarea avansată cu proiectoare permite, de asemenea, desfăşurarea competiţiilor nocturne.

Pentru Milano Cortina 2026, Centrul a suferit renovări suplimentare, inclusiv un nou turn pentru arbitri, un sistem modernizat de fabricare a zăpezii artificiale şi un sistem de iluminare de ultimă generaţie pentru zona de competiţie.

Satul Olimpic Predazzo unde vor locui pe timpul Jocurilor sportivii din loturile de schi sărituri, schi fond şi combinată nordică se află la o distanţă de 3 km de trambulinele de sărituri cu schiurile din Predazzo

Program schi sărituri

Joi, 5 febrarie

18:00 - Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 1

21:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 1

Vineri, 6 februarie

10:00 -Trambulina normală, individual feminin – antrenament oficial 2

Sâmbătă, 7 februarie

18:45 - Trambulină normală, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 - Trambulină normală, individual feminin - Runda 1

20:57 - Trambulină normală, individual feminin - Runda FINALĂ

Duminică, 8 februarie

17:30 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 3

20:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 2

Luni, 9 februarie

19:00 - Trambulină normală, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 - Trambulină normală, individual masculin - Runda 1

21:12 - Trambulină normală, individual masculin - Runda FINALĂ

Marţi, 10 februarie

18:30 - Echipe mixte - Runda de probă

19:45 - Echipe mixte - Runda 1

21:00 - Echipe mixte - Runda FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

18:30 - Trambulină mare, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 - Trambulină mare, individual masculin - Runda 1

20:57 - Trambulină mare, individual masculin - Runda FINALĂ

Duminică, 15 februarie

18:30 - Trambulină mare, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 - Trambulină mare, individual feminin - Runda 1

20:57 - Trambulină mare, individual feminin - Runda FINALĂ

Luni, 16 februarie

19:00 - Super echipe masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 - Super echipe masculin - Runda 1

20:43 - Super echipe masculin - Runda 2

21:20 - Super echipe masculin - Runda FINALĂ

SANIE

Team Romania: Raluca Strămăturaru, Corina Buzăţoiu, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Marian Gîtlan, Darius Şerban, Eduard Crăciun;

antrenori – Alexandru Comşa, Eugen Radu,

Medical: Mădălina Roşca (kinetoterapeut)

Team Romania va avea echipă completă în întrecerile olimpice de sanie de la Milano Cortina 2026. Raluca Strămăturaru şi Valentin Creţu sunt cei mai experimentaţi sportive din echipă, ambii vor concura la a 5-a lor editie de Jocuri. Raluca deţine cea mai bună performanţă din istoria participărilor la Jocuri pentru fete, locul 7 la individual la PyeongChang 2018. Ea va lua startul la Milano Cortina la dublu feminin, probă nou inclusă în program şi la ştafetă. Valentin va concura la individual şi în ştafetă. Dubloul Gîtlan-Şerban va concura la a doua lor editie olimpică, după cea de la Beijing 2022. Doi debutanţi vor descoperi spiritul olimpic, Corina Buzăţoiu şi Eduard Crăciun, sportive care în cariera lor au luat startul la JO de tineret.

Antrenorii români Alexandru Comşa şi Eugen Radu, speră ca ştafeta României să intre în top 10 la această editie de Jocuri.

LOCUL COMPETIŢIEI

Cortina d’Ampezzo - Centrul de bob, sanie şi skeleton Eugenio Monti

Baza sportivă a fost construită în locul pistei legendare care a găzduit întrecerile de bob, sanie şi skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d'Ampezzo din 1956.

A fost botezată Eugenio Monti, numele emblematicului bober italian supranumit „ Zburătorul Roşu”, care la Jocurile Olimpice de la Grenoble, din 1968, a câştigat aurul olimpic atât la bob două persoane cât şi la bob patru.

Pista a fost terminată la începutul anului 2025, iar în noiembrie 2025, a găzduit prima etapă de Cupa Mondială a sezonului 2025-2026, etapă cu pondere importantă pe drumul calificării la Jocuri.

Caracteristici tehnice pistă:

Individual masculin – lungime traseu – 1440 m; diferenţă nivel - 107 m; curbe -16

Dublu masculin – lungime traseu -1295 m; diferenţă nivel - 95 m; curbe -14

Individual/dublu femini/ştafetă – lungime traseu – 1295 m; diferenţă nivel - 95 m; curbe -14

Program sanie TEAM ROMANIA

Miercuri, 4 februarie

20:30 - Sanie individual masculin - Manşa 1 (antrenament oficial)

(după manşa 1) - Sanie individual masculin - Manşa 2 (antrenament oficial)

Joi, 5 februarie

15:30 - Sanie individual masculin - Manşa 3 (antrenament oficial)

16:25 - Sanie individual masculin - Manşa 4 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual feminin - Manşa 1 (antrenament oficial)

(după manşa 1) - Sanie individual feminin - Manşa 2 (antrenament oficial)

Vineri, 6 februarie

11:00 - Sanie individual masculin - Manşa 5 (antrenament oficial)

11:55 - Sanie individual masculin - Manşa 6 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 7 februarie

14:30 - Sanie individual feminin - Manşa 3 (antrenament oficial)

15:25 - Sanie individual feminin - Manşa 4 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual masculin – Manşa 1

19:32 - Sanie individual masculin – Manşa 2

Duminică, 8 februarie

09:00 - Sanie individual feminin - Manşa 5 (antrenament oficial)

09:55 - Sanie individual feminin - Manşa 6 (antrenament oficial)

14:30 - Sanie dublu masculin - Manşa 1 (antrenament oficial)

15:11 - Sanie dublu masculin - Manşa 2 (antrenament oficial)

15:40 - Sanie dublu feminin - Manşa 1 (antrenament oficial)

16:11 - Sanie dublu feminin - Manşa 2 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual masculin – Manşa 3

19:31 - Sanie individual masculin – Manşa 4 (CLASAMENT FINAL)

Luni, 9 februarie

14:00 - Sanie dublu masculin - Manşa 3 (antrenament oficial)

14:41 - Sanie dublu masculin - Manşa 4 (antrenament oficial)

15:10 - Sanie dublu feminin - Manşa 3 (antrenament oficial)

15:41 - Sanie dublu feminin - Manşa 4 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie feminin, Manşa 1

19:32 - Sanie individual feminin, Manşa 2

Marţi, 10 februarie

09:00 - Sanie dublu masculin - Manşa 5 (antrenament oficial)

09:41 - Sanie dublu masculin - Manşa 6 (antrenament oficial)

10:10 - Sanie dublu feminin - Manşa 5 (antrenament oficial)

10:41 - Sanie dublu feminin - Manşa 6 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual feminin – Manşa 3

19:41 - Sanie individual feminin – Manşa 4 (CLASAMENT FINAL)

Miercuri, 11 februarie

18:00 - Sanie dublu feminin – Manşa 1

18:48 - Sanie dublu masculin – Manşa 1

19:48 - Sanie dublu feminin – Manşa 2 (CLASAMENT FINAL)

20:37 - Sanie dublu masculin – Manşa 2 (CLASAMENT FINAL)

Joi, 12 februarie

19:30 - Ştafetă echipe (FINALĂ)

BIATLON

Team Romania: Anastasia Tolmacheva, George Colţea, George Buta, Dmitrii Shamaev, Raul Flore

Antrenori – Gheorghe Stoian, Sorin Gîrbacea, Cristian Moşoiu, vasile Gheorghe, Giovanni Ferrarri (serviceman)

Medical - Laura Muntean (medic), Tănase Nicolae Tănase (kinetoterapeut), Valeriu Tomescu (consultant ştiinţific)

LOCUL COMPETIŢIEI

Bolzano – Südtirol - Arena de biatlon Anterselva

Situată în Alpii italieni de lângă graniţa cu Austria, la o altitudine de 1.600 m, arena de biatlon Anterselva va găzdui pentru prima dată întrecerile olimpice de biatlon, deşi are o tradiţie îndelungată în acest sport. Din 1971, timp de peste 50 de ani, a găzduit competiţii internaţionale prestigioase, inclusiv etape ale Cupei Mondiale şi şase ediţii ale Campionatelor Mondiale, fiind o destinaţie emblematică pentru pasionaţii de biatlon din întreaga lume.

Recent renovată, arena a fost proiectată să găzduiască chiar şi 19.000 spectatori în tribune. Pentru a creşte spectaculozitatea, a fost adăugată o secţiune de pistă care trece pe deasupra poligonului de tragere, oferind o privelişte palpitantă asupra întrecerilor.

Arena sportivă se află la 16 km de Satul Olimpic Anterselva unde vor fi cazaţi biatloniştii.

Program biatlon TEAM ROMANIA

Marţi, 10 februarie

14:30 – 20 km individual masculin - FINALĂ

Miercuri, 11 februarie

15:15 - 15 km individual feminin - FINALĂ

Vineri, 13 februarie

15:00 - 10 km sprint masculin - FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

15:00 - 7,5km sprint feminin - FINALĂ

Duminică, 15 februarie

12:15 - 12,5 km urmărire masculin - FINALĂ

15:45 - 10 km urmărire feminin - FINALĂ

Marţi, 17 februarie

15:30 - Ştafetă 4x7,5 km masculin - FINALĂ

Vineri, 20 februarie

15:15 – 15 km mass start masculin - FINALĂ

Sâmbătă, 21 februarie

15:15 - 12,5 km mass start feminin - FINALĂ

SCHI FOND

Team Romania: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Antrenori – Ioan Lungociu, Ioan Poponeci, Carlo Zoller (serviceman)

Medical – Ştefan Cojocaru (maseur)

La Milano-Cortina 2026, Paul Pepene va deveni schiorul român cu 5 participări în competiţiile olimpice (după Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022). Recordul este deţinut de Éva Tófalvi, cu 6 participări la Jocuri, (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018.

La Milano Cortina 2026, Paul Pepene va fi pentru a doua oară în carieră portdrapel la Ceremonia de Deschidere de la Pedrazzo alături de Daniela Toth (sărituri cu schiurile).

Cea mai bună clasare a lui Pepene de până acum este locul 15 - sprint echipe, alături de Alin Cioancă, la PyeongChang 2018. La Vancouver 2010, România, cu Paul Pepene şi Petrică Hogiu, a fost pe locul 17 la sprint. La Beijing 2022, cea mai bună clasare românească la schi fond a fost locul 18 - sprint clasic echipe, pentru Team Romania concurând Paul Pepene şi Raul Popa.

LOCUL COMPETIŢIEI

Val di Fiemme - Stadionul de schi fond Tesero

Aflată în regiunea Val di Fiemme, arena Tesero, care în 1991 a găzduit pentru prima dată Campionatele Mondiale de Schi Nordic, este emblematică pentru schiul fond din Italia.

Cu o capacitate de 15.000 spectatori şi un sistem de iluminat artificial pentru cursele nocturne, locaţia este o atracţie de top atât pentru sportivi, cât şi pentru fani.

Situat la 850 m deasupra nivelului mării, centrul beneficiază de o locaţie favorabilă şi de un sistem de zăpadă artificială, care îi permite să rămână deschis din decembrie până la mijlocul lunii martie.

În perspectiva Jocurilor, au fost efectuate îmbunătăţiri semnificative, de la revizuirea pistelor până la îmbunătăţirea facilităţilor existente. Tribuna din zona de sosire a fost demolată şi reconstruită, împreună cu o nouă unitate de cazare şi birouri pentru cronometrori şi arbitri.

La Milano Cortina 2026, complexul sportiv Tesero va găzdui probele de schi fond şi combinată nordică.

Satul Olimpic Predazzo unde vor locui pe timpul Jocurilor sportivii din loturile de schi fond, schi sărituri şi combinată nordică se află la o distanţă de 8 km de Stadionul de schi fond Tesero.

PROGRAM SCHI FOND TEAM ROMANIA

Sâmbătă, 7 februarie

14:00 - 10 km+10 km skiatlon feminin - FINALA

Duminică, 8 februarie

13:30 - 10 km+10 km skiatlon masculin - FINALA

Marţi, 10 februarie

10:15 - Sprint clasic feminin - Calificări

10:55 - Sprint clasic masculin - Calificări

12:45 - Sprint clasic feminin - Sferturi de finală

13:15 - Sprint clasic masculin - Sferturi de finală

13:45 - Sprint clasic feminine- Semifinale

13:57 - Sprint clasic masculin - Semifinale

14:13 - Sprint clasic feminin - FINALA

14:25 - Sprint clasic masculin - FINALA

Joi, 12 februarie

14:00 - 10 km liber feminin - FINALA

Vineri, 13 februarie

12:45 - 10 km liber masculin - FINALA

Miercuri, 18 februarie

11:15 - Sprint liber echipe masculin - Calificări

13:15 - Sprint liber echipe masculin - FINALA

Sâmbătă, 21 februarie

12:00 - 50 km mass-start clasic masculin - FINALA

SNOWBOARD

Team Romania: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Antrenori – Kinda Geza, Zoltan Reisz

Participări – 1 ediţie: JO 2026

Team Romania va debuta în această disciplină sportivă la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. În premieră, două sportive tricolore vor concura la snowboard la Milano Cortina 2026. Kata Mandel şi Henrietta Bartalis, elevele lui Kinda Geza, pionier al acestei discipline în România, vor lua startul în proba de snowboard cross.

Kata Mandel s-a calificat şi la Jocurile Olimpice de Tineret Gangwon 2024 dar nu a apucat să concureze, la antrenamentul oficial a căzut şi si-a fracturat o mână. Considerată una dintre favorite, Kata a fost consolată la acea vreme de preşedintele CIO, Thomas Bach, care i-a trimis o scrisoare de încurajare.

La Milano Cortina 2026, cele două sportive vor lua startul în probe de snowboard cross şi vor fi însoţite de antrenorii Kinda Geza şi Zoltan Reisz.

Atât Kata, cât şi Henrietta şi-au început ascensiunea în cariera sportivă la Festivalurile Olimpice ale Tineretului European (FOTE). La FOTE Vuokatti 2022, Henrietta Bartalis a încheiat pe locul 10, la slope style, iar Kata Mandel s-a clasat pe locul 4 la FOTE Friuli Giulia Veneţia 2023 în proba de snowboard cross (SBX) – cel mai bun rezultat românesc înregistrat până acum la snowboard la FOTE.

La Milano Cortina 2026, Kata Madel va fi purtătorul de drapel al României, alături de schiorul alpin Alexandru Ştefănescu, la ceremonia de deschidere secundară care va avea loc la Livigno.

LOCUL COMPETIŢIEI

Livigno – Snowpark Livigno

Snowboardingul şi patru probe de schi freestyle vor fi în prim-plan la Livigno Snow Park.

Situat în pitoreasca vale Livigno, acest complex de ultimă generaţie este conceput pentru a găzdui competiţii de cel mai înalt nive la mai multe disciplinel. De-a lungul timpului, a fost scena unor evenimente internaţionale prestigioase.

Pista de snowboard cross, care se întinde pe 1.100 m, prezintă viraje înclinate, sărituri şi woop-uri, asigurând o cursă palpitantă, dela început până la final, halfpipe-ul, sculptat în zăpadă, se mândreşte cu pereţi înalţi de peste 7 m, unde sportivii pot executa manevre aeriene uluitoare. Traseul slopestyle constă dintr-o serie de structuri care permit sărituri de peste 25 m lungime, în timp ce pârtiile de slalom uriaş paralel au fost proiectate cu atenţie pentru a testa abilităţile celor mai buni snowboarderi din lume.

Cea mai impresionantă structură de la Livigno Snow Park este, fără îndoială, big air jump-ul, cu o înălţime de peste 50 m şi iluminat de reflectoare pentru competiţiile nocturne. Trucuri spectaculoase, sărituri ameţitoare şi evoluţii pline de adrenalină îi aşteaptă pe spectatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

Livigno Snow Park se remarcă printr-un design unic, în care cinci zone diferite de competiţie converg către o singură zonă de sosire. Această configuraţie le permite spectatorilor să urmărească mai multe probe simultan, oferind o experienţă vizuală deosebită. Fiecare traseu a fost proiectat special pentru a pune în valoare abilităţile sportivilor şi pentru a oferi un spectacol memorabil.

PROGRAM COMPETIŢIE TEAM ROMANIA

Vineri, 13 februarie

11:00- Snowboard Cross , Feminin, Manşa 1

11:55 – Snowboard Cross, Feminin, Manşa 2

14:30 - Snowboard Cross, Feminin, Optimi

15:03 - Snowboard Cross, Feminin, Sferturi

15:24 - Snowboard Cross, Feminin, Semifinale

15:41 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mică

15:46 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mare

PATINAJ ARTISTIC