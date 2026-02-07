România, debut cu dreptul în Cupa Davis! Radu Țurcanu a adus primul punct din duelul cu Paraguay

Ţurcanu (19 ani, 677 ATP) a avut nevoie de două ore şi 37 de minute pentru a trece de paraguayan (18 ani, 1.800 ATP).

Românul a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar apoi l-a pierdut pe al doilea cu 3-6. În decisiv, cei doi au mers cap la cap până în tiebreak, unde Ţurcanu a făcut diferenţa (7-2). De remarcat că Nunez Vera a servit pentru meci la scorul de 6-5.

În al doilea meci de simplu, Gabriel Gheţu (18 ani, 714 ATP) va primi replica lui Daniel Vallejo (21 ani, 104 ATP).

Ziua de sâmbătă va începe cu meciul de dublu dintre perechile Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel şi Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto (ora 21:00), ultimele două meciuri de simplu fiind programate între Vallejo şi Ţurcanu, respectiv între Gheţu şi Alex Santino Nunez Vera, toate premiere.

Din echipa României fac parte jucătorii Ştefan Paloşi (445 ATP), Gabriel Gheţu (714 ATP), Radu Ţurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) şi Alexandru Jecan (127 ATP la dublu).

România vine după un succes cu 3-1 în faţa echipei din El Salvador, obţinut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay s-a calificat la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion. În clasamentul Cupei Davis, România ocupă locul 40, în timp ce Paraguay se află pe poziţia 65. Confruntarea este una în premieră, cele două naţionale neîntâlnindu-se până acum într-o competiţie oficială.

Agerpres