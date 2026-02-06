În această seară se desfășoară la Milano ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Mariah Carey a fost una dintre marile vedete invitate la festivitatea din Italia a competiției celor cinci cercuri. România participă la JO 2026 cu sportivi în mai multe probe. Mariah Carey a fost aplaudată la scenă deschisă vineri seara, la evenimentul fastus din Italia.

Ceremonia a continuat cu un tramvai care circulă prin Milano, care îl transportă pe preşedintele Italiei, Sergio Matterella, conductorul fiind nimeni altul decât multiplul campion mondial de MotoGP Valentino Rossi.

Celebrul ''Nessun Dorma!'' al lui Luciano Pavarotti a răsunat stadion, cu un omagiu adus pentru Raffaella Carra. A urmat solista americană Mariah Carey, într-o rochie creată de Fausto Puglisi, interpretând melodia ''Nel Blu, dipinto di Blu'' a lui Domenico Modugno, cunoscută popular ca ''Volare''.

Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”

Pentru Team Romania, ceremonia de defilare a sportivilor este unul dintre cele mai emoționante momente ale debutului Jocurilor, iar sportivii Team Romania vor păși în arenă cu demnitate, mândrie și respect pentru culorile tricolorului, a scris COSR.

„Mai Sus, România” nu este doar un slogan, ci o promisiune construită prin oameni și prin visul care începe cu mult înainte de start. Este povestea anilor de muncă, a dimineților devreme, a sacrificiilor nevăzute și a credinței că drumul merită parcurs, indiferent de obstacole.

Sub tricolor, sportivii români vor purta nu doar un steag, ci speranțele unei țări și responsabilitatea de a reprezenta o istorie sportivă clădită pe curaj și perseverență. Fiecare pas din defilare va fi un gest de onoare și apartenență, un moment în care visul personal se transformă într-un vis colectiv, a mai scris sursa mai sus citată.

Pentru Team Romania, defilarea este mai mult decât un protocol olimpic – este confirmarea că visul de a ajunge aici a fost urmat până la capăt. Un moment de liniște înainte de start, în care emoția se întâlnește cu determinarea.