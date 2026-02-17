Schi acrobatic: Megan Oldham, la înălțime, campioană olimpică la Big Air

Megan Oldham a cucerit medalia de aur în proba feminină de Big Air din concursul de schi acrobatic, luni seara, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.
Oldham, medaliată cu bronz, săptămâna trecută, la slopestyle, s-a impus cu 180,75 puncte, fiind urmată de chinezoaica Eileen Gu, deţinătoarea titlului, cu 179 puncte. Italianca Flora Tabanelli, care în noiembrie s-a accidentat la genunchiul drept, a obţinut bronzul, cu 178,25 puncte.
Condiţiile meteorologice, cu ninsoare abundentă, au constrâns organizatorii să amâne finala pentru ora 22:00 (ora României), după ce iniţial era programată de la 20:30.
Potrivit Agerpres, campioana olimpică la slopestyle, elveţianca Mathilde Gremaud, şi coechipiere sa 'Anouk Andraska au declarat forfait pentru finală, după ce s-au accidentat la un antrenament.
Gremaud, medaliată cu bronz în 2022 în proba de Big Air, era una dintre pretendentele la medalii.