Schi acrobatic: Megan Oldham, la înălțime, campioană olimpică la Big Air

Megan Oldham a cucerit medalia de aur în proba feminină de Big Air din concursul de schi acrobatic, luni seara, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Oldham, medaliată cu bronz, săptămâna trecută, la slopestyle, s-a impus cu 180,75 puncte, fiind urmată de chinezoaica Eileen Gu, deţinătoarea titlului, cu 179 puncte. Italianca Flora Tabanelli, care în noiembrie s-a accidentat la genunchiul drept, a obţinut bronzul, cu 178,25 puncte.